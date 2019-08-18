Відстрочка штрафів стане останньою: у Зеленського розповіли про плани щодо боротьби з "євробляхами"

Владислав Криклій, якого партія "Слуга Народу" делегує на посаду голови транспортного комітету Верховної Ради, підтримує ініціативу Президента Володимира Зеленського про відстрочку розмитнення "євроблях", але вважає, що відстрочка буде останньою після того, як Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на три місяці.

Про це Криклій заявив в інтерв'ю виданню Liga.net, передають Українські Новини.

"Президент ініціював законопроект, яким пропонується відстрочити до кінця року дату початку застосування штрафних санкцій за несвоєчасне розмитнення автомобілів на єврономерах", - відповів Криклій на запитання журналіста, як він збирається вирішувати проблему "єврономерів".

На зауваження, що проблема не вирішується відстрочкою, Криклій зазначив, що вона, на йому думку, буде останньою.

"Я так розумію, зараз залишилися незареєстрованими тільки ті, хто не хоче, не може або не має документів. Ось вони і намагаються це відтягувати. Коли закінчиться період без штрафів, будемо сідати і на цифрах дивитися кількість реєстрацій. Якщо зараз немає бажаючих реєструватися, чому вони повинні з'явитися через півроку? Тому, я думаю, що це остання відстрочка", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні набув чинності закон про відстрочення штрафів для "євробляхерів".

Станом на квітень в Україні стало в 10 разів більше розмитнених "євроблях".