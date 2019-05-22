В Украине вступил в силу закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров"

Сегодня, 22 мая, в Украине вступил в силу закон об отсрочке на 90 дней штрафов для евробляхеров. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Так, согласно закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об электронных доверительных услугах" число 180 меняется на 270.

16 мая Верховная Рада отсрочила введение в действие закона о штрафах для владельцев авто с еврономерами на три месяца.

Ранее принятый закон предусматривал, что либерализованные нормы об административной ответственности для владельцев автомобилей на еврономерах должны были действовать до 23 мая. Предполагалось, что после этой даты при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, гражданам грозит штраф в размере 170 тыс. гривен или конфискация транспортного средства по решению суда.

Как сообщали Українські Новини, благодаря льготной растаможке в Украине стало в 10 раз больше растаможенных "евроблях".

Ранее из-за "евроблях" регистрация импортных б/у авто выросла в 14 раз за февраль.