подписаться на рассылку
26 26.35
28.8 29.4
˟
ONLINE
22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 мая 2019, среда, 11:02 110
Общество 2019-05-22T11:02:11+03:00
Українські Новини
В Украине вступил в силу закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров"

В Украине вступил в силу закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров"

Евробляхи. Фото: autocentre.ua
Евробляхи. Фото: autocentre.ua

Сегодня, 22 мая, в Украине вступил в силу закон об отсрочке на 90 дней штрафов для евробляхеров. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Так, согласно закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об электронных доверительных услугах" число 180 меняется на 270.

16 мая Верховная Рада отсрочила введение в действие закона о штрафах для владельцев авто с еврономерами на три месяца.

Ранее принятый закон предусматривал, что либерализованные нормы об административной ответственности для владельцев автомобилей на еврономерах должны были действовать до 23 мая. Предполагалось, что после этой даты при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, гражданам грозит штраф в размере 170 тыс. гривен или конфискация транспортного средства по решению суда.

Как сообщали Українські Новини, благодаря льготной растаможке в Украине стало в 10 раз больше растаможенных "евроблях".

Ранее из-за "евроблях" регистрация импортных б/у авто выросла в 14 раз за февраль.

Больше новостей о: Верховная Рада Закон Евробляхи

Архив
Новости
Супрун призвала ООН изгнать Россию из Совбеза во время выступления в Женеве 11:16
На Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных 11:11
В Украине вступил в силу закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров" 11:02
Джонни Депп заявил, что его бывшая напивалась и избивала его 10:55
После резкого падения доллар начал дорожать 10:47
больше новостей
Елена и Владимир Зеленские. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского
Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров 17:25
Ляшко на велосипеде
Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра 10:10
Арсенал оружия. Фото: СБУ
Огромный запас артиллерийских снарядов и подрывников нашли в Луганской области 17:22
Гройсман обратился к Зеленскому 11:22
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
больше новостей
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
Парубий назвал инаугурацию Зеленского веселой 12:37
Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу 12:15
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Порошенко за время президентства утратил статус миллиардера, - Bloomberg 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok