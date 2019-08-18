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18 серпня 2019, неділя, 15:45 11
Європа 2019-08-18T17:00:02+03:00
Українські Новини
На Канарах нові пожежі: евакуювали 2 тисячі осіб

На Канарах нові пожежі: евакуювали 2 тисячі осіб

Близько 2 тисяч осіб були евакуйовані на острові Гран-Канарія через лісові пожежі, які спустошили понад 500 гектарів менш ніж за добу. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Не менше 250 пожежників, дев'ять вертольотів і два літаки борються з полум'ям поблизу міста Валлесеко в неділю.

Враховуючи можливе подальше поширення вогню місцеві чиновники евакуювали шість населених пунктів - всього близько 2 тисяч осіб.

Швидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер і суха погода, у неділю очікується 38 градусів за Цельсієм.

Представник уряду Канарських островів Хуліо Перес повідомив, що пожежа швидко поширилася і за 7:00 спалила близько 500 гектарів землі.

Глава уряду Педро Санчес написав у своєму Twitter, що він "із занепокоєнням" спостерігає за розповсюдженням вогню.

Як повідомляли Українські Новини, 30 липня дим від масштабних лісових пожеж в російському Сибіру вже досяг узбережжя Аляски і Канади.

Раніше найсильніші пожежі в Греції було видно з Космосу.

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