На Канарах нові пожежі: евакуювали 2 тисячі осіб

Близько 2 тисяч осіб були евакуйовані на острові Гран-Канарія через лісові пожежі, які спустошили понад 500 гектарів менш ніж за добу. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Не менше 250 пожежників, дев'ять вертольотів і два літаки борються з полум'ям поблизу міста Валлесеко в неділю.

Враховуючи можливе подальше поширення вогню місцеві чиновники евакуювали шість населених пунктів - всього близько 2 тисяч осіб.

Швидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер і суха погода, у неділю очікується 38 градусів за Цельсієм.

Представник уряду Канарських островів Хуліо Перес повідомив, що пожежа швидко поширилася і за 7:00 спалила близько 500 гектарів землі.

Глава уряду Педро Санчес написав у своєму Twitter, що він "із занепокоєнням" спостерігає за розповсюдженням вогню.

Siguiendo con preocupación la evolución del #IFValleseco en Canarias. Varias zonas han sido desalojadas y efectivos de emergencias están trabajando intensamente para controlarlo. Mi apoyo a todas las provincias que este verano están luchando contra #IIFF.

pic.twitter.com/JWsaK0lJjh — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 августа 2019 г.

Як повідомляли Українські Новини, 30 липня дим від масштабних лісових пожеж в російському Сибіру вже досяг узбережжя Аляски і Канади.



Раніше найсильніші пожежі в Греції було видно з Космосу.