На Канарах нові пожежі: евакуювали 2 тисячі осіб

Близько 2 тисяч осіб були евакуйовані на острові Гран-Канарія через лісові пожежі, які спустошили понад 500 гектарів менш ніж за добу. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.\r\nНе менше 250 пожежників, дев'ять вертольотів і два літаки борються з полум'ям поблизу міста Валлесеко в неділю.\r\nВраховуючи можливе подальше поширення вогню місцеві чиновники евакуювали шість населених пунктів - всього близько 2 тисяч осіб.\r\nШвидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер і суха погода, у неділю очікується 38 градусів за Цельсієм.\r\nПредставник уряду Канарських островів Хуліо Перес повідомив, що пожежа швидко поширилася і за 7:00 спалила близько 500 гектарів землі.\r\nГлава уряду Педро Санчес написав у своєму Twitter, що він "із занепокоєнням" спостерігає за розповсюдженням вогню.\r\n\r\nSiguiendo con preocupación la evolución del #IFValleseco en Canarias. Varias zonas han sido desalojadas y efectivos de emergencias están trabajando intensamente para controlarlo.Mi apoyo a todas las provincias que este verano están luchando contra #IIFF.pic.twitter.com\/JWsaK0lJjh\r\n— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 августа 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 30 липня дим від масштабних лісових пожеж в російському Сибіру вже досяг узбережжя Аляски і Канади. Раніше найсильніші пожежі в Греції було видно з Космосу.