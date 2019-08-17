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17 августа 2019, суббота, 21:37 40
Европа 2019-08-17T21:37:38+03:00
Українські Новини
Президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру сделают срочную операцию

Президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру сделают срочную операцию

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отправился на срочную операцию. Ему необходимо удаление желчного пузыря. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Еврокомиссии.

"Президент Еврокомиссии Юнкер сократил свой отпуск в Австрии из-за медицинских причин. Его переправили в Люксембург, где ему будет срочно проведена холецистэктомия (хирургическое удаление желчного пузыря)", - сообщили в Еврокомиссии.

Юнкеру сделают срочную операцию. Фото: europa.euЮнкеру сделают срочную операцию. Фото: europa.eu

Напомним, ранее рассказывалось о том, как новый друг лучше старого - Зеленский и Юнкер успели подружиться в Брюсселе.

А между прочим, Порошенко наградил Президента Еврокомиссии Юнкера орденом Ярослава Мудрого.

А еще Юнкер на саммите НАТО так шатался, что его подхватили президенты Украины и Финляндии.

Да и вообще, люксембургский политик, который возглавляет Европейскую комиссию с 2014 года, известен рядом эпатажных поступков. Например, ранее он сбросил звонок Ангелы Меркель, решив, что это его жена. А еще раньше Юнкер захотел есть и попросил быстрее закончить брифинг на Банковой. Ранее СМИ сообщали, что председатель Еврокомиссии злоупотребляет алкоголем. Также ранее СМИ сообщали, что  Жан-Клод Юнкер пришел на саммит в Женеве нетрезвым. 

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