Президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру сделают срочную операцию

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отправился на срочную операцию. Ему необходимо удаление желчного пузыря. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Еврокомиссии.\r\n"Президент Еврокомиссии Юнкер сократил свой отпуск в Австрии из-за медицинских причин. Его переправили в Люксембург, где ему будет срочно проведена холецистэктомия (хирургическое удаление желчного пузыря)", - сообщили в Еврокомиссии.\r\nЮнкеру сделают срочную операцию. Фото: europa.eu\r\nНапомним, ранее рассказывалось о том, как новый друг лучше старого - Зеленский и Юнкер успели подружиться в Брюсселе.\r\nА между прочим, Порошенко наградил Президента Еврокомиссии Юнкера орденом Ярослава Мудрого.\r\nА еще Юнкер на саммите НАТО так шатался, что его подхватили президенты Украины и Финляндии.\r\nДа и вообще, люксембургский политик, который возглавляет Европейскую комиссию с 2014 года, известен рядом эпатажных поступков. Например, ранее он сбросил звонок Ангелы Меркель, решив, что это его жена. А еще раньше Юнкер захотел есть и попросил быстрее закончить брифинг на Банковой. Ранее СМИ сообщали, что председатель Еврокомиссии злоупотребляет алкоголем. Также ранее СМИ сообщали, что Жан-Клод Юнкер пришел на саммит в Женеве нетрезвым.