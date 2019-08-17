На Алясці через аномальну спеку гинуть лососі від теплового стресу

Вчені повідомили про небувалий мор лосося, викликане аномальною спекою на Алясці цього літа. Про це повідомляє CNN.\r\nНа прохання місцевих жителів, які скаржилися на мор риби, доктор Стефані Куїнн-Девідсон, директор Юконской міжплемінний комісії з рибним ресурсам, досліджувала разом зі своєю групою берега річки Коюкук на півночі штату Аляска і виявили на них 850 мертвих лососів. За її оцінками, загальна кількість загиблих особин в 4-10 разів більше.\r\nВчені розкрили мертвих риб у пошуках паразитів і інфекцій, але виявили, що особини повністю здорові, а їх животи повні ікри.\r\nТак як мор збігся із настанням аномальної спеки в штаті Аляска, вчені прийшли до висновку, що вона і є причиною вимирання риби.\r\nСправа в тому, що чим вода гарячіша, тим менше в ній кисню, і лососі просто задихаються у річках, які раніше були холодними.\r\nТемператури води б'ють рекорди, як і температури повітря: так, вчені відстежують температуру води в затоці Кука, розташованому на південь від Анкоріджа, з 2002 року, і 7 липня 2019 року була зафіксована рекордна температура в 27,6 градусів Цельсія (до цього вона ніколи не піднімалася вище 24,4 градусів).\r\nЗа словами Сью Могер, наукового директора Cook Inletkeeper, в плані підвищення температур 2019 рік обігнав найгірші прогнози для 2069 року.\r\nВчені будуть стежити, чи вплинуть майбутні теплові хвилі на популяцію лосося в штаті в цілому.\r\nНагадаємо, раніше вчені назвали причину аномальної спеки в Європі. Тим часом з-за глобального потепління вимирають британські жаби.