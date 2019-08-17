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17 августа 2019, суббота, 18:21 40
Силовые структуры 2019-08-17T18:25:54+03:00
Українські Новини
ГБР расследует падение вертолета Ми-2 в воинской части в Львовской области

ГБР расследует падение вертолета Ми-2 в воинской части в Львовской области

Вертолет МИ-2. Фото: gogetnews.info
Вертолет МИ-2. Фото: gogetnews.info

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование падения вертолета Ми-2 в субботу в воинской части А2595 в Бродах Львовской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, во время планового полета вертолет Ми-2 после успешного взлета поднялся на высоту около 4-5 метров, после чего упал на бок.

Находившиеся на борту 2 члена экипажа повреждения не получили.

Вертолет при падении получил повреждения, но взрыва не произошло.

Сейчас на месте происшествия работают следователи территориального управления ГБР во Львове с группой прокуроров военной прокуратуры Тернопольского гарнизона.

Расследование начато по признакам ст. 416 Уголовного кодекса (Нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия).

Как сообщали Українськi Новини, 29 мая из-за падения вертолета в Ривненской области погибли 4 члена экипажа во главе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации (Броды, Львовская область).

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