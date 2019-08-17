Поліція викликає на допит італійця, який воював на Донбасі проти України

Національна поліція викликає на допит підозрюваного в участі в незаконних збройних формуваннях в Донецькій області громадянина Італії Ранжелоні Вітторіо-Нікола (Rangeloni Vittorio Nicola).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Нацполіції області, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, італійця викликають 20 серпня об 11:00 до старшого слідчого слідчого управління по вул. Італійській в Маріуполі Донецької області для вручення повідомлення про підозру і проведення допиту.\r\n"Для вручення вам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, проведення вашого допиту як підозрюваного в кримінальному провадженні №120190500000000485 від 16.08.2019", - йдеться в повідомленні.\r\n27-річний італієць підозрюється у злочині за ознаками ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, прокуратура Донецької області заочно оголосила про підозру 27-річному італійцю, який на початку 2015 року як представник ЗМІ прибув на територію Донецької області для добровільної служби у складі одного з бойовиків незаконних збройних формувань.\r\nВін виконував обов'язки військового журналіста ЗМІ так званої "Донецької народної республіки".\r\nРаніше бойовики заявили про відкриття "представництва" в Італії для поширення правдивої інформації".