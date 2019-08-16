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16 августа 2019, пятница, 22:10 23
Силовые структуры 2019-08-16T22:11:33+03:00
Українські Новини
Прокуратура заочно объявила о подозрении воевавшему на стороне боевиков итальянцу

Прокуратура заочно объявила о подозрении воевавшему на стороне боевиков итальянцу

Прокуратура Донецкой области заочно объявила о подозрении итальянцу, который в 2015 году воевал на стороне боевиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, прокуратура подозревает иностранца по ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования прокуратура установила, что в начале 2015 года 27-летний гражданин Италии, представитель зарубежных СМИ прибыл на территорию Донецкой области для добровольной службы в составе одного из незаконных вооруженных формирований боевиков.

Он выполнял обязанности военного журналиста СМИ так называемой "Донецкой народной республики", чем противоречил международным правовым регламентациям ведения журналистской деятельности в зоне ведения боевых действий.

Также итальянец неоднократно выезжал в военной форме боевиков в село Гольмовское Никитинского района и в Горловку Донецкой области с автоматом Калашникова, пистолетом и боеприпасами.

В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемого.


Как сообщали Українські Новини, итальянца подозревают в участии в группировках "ЛДНР".

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