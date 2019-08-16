Традиційна баржі з кавунами вже відправилася до Києва

Баржа з кавунами у п'ятницю вирушила з річкового терміналу в місті Гола Пристань (Херсонська область) до Києва.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Херсонської обласної державної адміністрації.\r\nБаржа доставить в Київ по річці Дніпро 500 тонн кавунів і 40 тонн дині.\r\nЗа словами голови Херсонської обладміністрації Юрія Гусєва, незабаром херсонські кавуни і дині з'являться на полицях столичних супермаркетів.\r\nРаніше Гусєв зазначав, що врожайність кавунів в області вже перевищує минулорічну майже в 2 рази.\r\nОчікується врожай на рівні 300 тис. тонн.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 25 серпня 2018 "Нібулон" доставив першу в минулому році партію арбузов баржею в Переяслав-Хмельницький, звідки автотранспортом кавуни були доставлені в торговельні мережі Києва.\r\nВперше після 14-річної перерви 31 липня 2017 року баржа вирушила з Херсонської області по Дніпру до Києва. Тоді в соцмережах активно обговорювали новину, яку поширив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в Facebook про баржі з херсонськими кавунами.