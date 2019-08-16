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16 серпня 2019, пʼятниця, 13:48 30
Економіка 2019-08-16T15:30:02+03:00
Українські Новини
Традиційна баржі з кавунами вже відправилася до Києва

Традиційна баржі з кавунами вже відправилася до Києва

Баржа з кавунами у п'ятницю вирушила з річкового терміналу в місті Гола Пристань (Херсонська область) до Києва.

Про це Українським Новинам повідомив представник Херсонської обласної державної адміністрації.

Баржа доставить в Київ по річці Дніпро 500 тонн кавунів і 40 тонн дині.

За словами голови Херсонської обладміністрації Юрія Гусєва, незабаром херсонські кавуни і дині з'являться на полицях столичних супермаркетів.

Раніше Гусєв зазначав, що врожайність кавунів в області вже перевищує минулорічну майже в 2 рази.

Очікується врожай на рівні 300 тис. тонн.

Як повідомляли Українські Новини, 25 серпня 2018 "Нібулон" доставив першу в минулому році партію арбузов баржею в Переяслав-Хмельницький, звідки автотранспортом кавуни були доставлені в торговельні мережі Києва.

Вперше після 14-річної перерви 31 липня 2017 року баржа вирушила з Херсонської області по Дніпру до Києва. Тоді в соцмережах активно обговорювали новину, яку поширив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в Facebook про баржі з херсонськими кавунами.

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