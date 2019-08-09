Баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев до 19 августа

Председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что баржа с арбузами отправится из Херсонской области в Киев в конце следующей недели (12-18 августа).

Об этом он сообщил в эфире утренней программы телеканала 1+1 "Сніданок з 1+1", передают Українськi Новини.

"Баржа обязательно будет... в конце следующей недели баржа из Херсонской области отправится в Киев", - сказал Гусев.

При этом он отметил, что на данный момент урожайность арбузов в области уже превышает прошлогоднюю почти в 2 раза.

Таким образом, ожидается урожай на уровне 300 тыс. тонн.

Также Гусев надеется, что в связи с большим урожаем цены на арбуз снизятся по сравнению с прошлым сезоном.

Как сообщали Українськi Новини, 25 августа 2018 "Нибулон" доставил первую в 2018 году партию арбузов баржей в Переяслав-Хмельницкий, откуда автотранспортом арбузы были доставлены в торговые сети Киева.

31 июля 2017 года баржа отправилась из Херсонской области по Днепру в Киев, впервые после 14-летнего перерыва.