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09 августа 2019, пятница, 12:46 59
Экономика 2019-08-09T12:46:25+03:00
Українські Новини
Баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев до 19 августа

Баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев до 19 августа

Арбузы. Фото: oi5.ru
Арбузы. Фото: oi5.ru

Председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что баржа с арбузами отправится из Херсонской области в Киев в конце следующей недели (12-18 августа).

Об этом он сообщил в эфире утренней программы телеканала 1+1 "Сніданок з 1+1", передают Українськi Новини.

"Баржа обязательно будет... в конце следующей недели баржа из Херсонской области отправится в Киев", - сказал Гусев.

При этом он отметил, что на данный момент урожайность арбузов в области уже превышает прошлогоднюю почти в 2 раза.

Таким образом, ожидается урожай на уровне 300 тыс. тонн.

Также Гусев надеется, что в связи с большим урожаем цены на арбуз снизятся по сравнению с прошлым сезоном.

Как сообщали Українськi Новини, 25 августа 2018 "Нибулон" доставил первую в 2018 году партию арбузов баржей в Переяслав-Хмельницкий, откуда автотранспортом арбузы были доставлены в торговые сети Киева.

31 июля 2017 года баржа отправилась из Херсонской области по Днепру в Киев, впервые после 14-летнего перерыва.

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