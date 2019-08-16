Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що 4 російських військовослужбовців загинули і 1 танк потонув під час навчань з форсування водних перешкод на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони, передають Українські Новини.

За даними Головного управління розвідки, російське окупаційне командування нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки в з'єднаннях і частинах 1 (ДНР) і 2 (ЛНР)-м армійських корпусів.

У зв'язку з цим, більшість занять на полігонах проводиться ними без належної підготовки й з грубими порушеннями заходів безпеки, що призводить до зростання числа випадків втрат бойової техніки,загибелі та травм особового складу.

"Так, 13 серпня під час відпрацювання в танковому підрозділі окупантів питання подолання (форсування) водної перешкоди один танк затонув, а через незадовільний рівень організації російськими офіцерами евакуації екіпажу, загинули четверо військовослужбовців. Російське окупаційне командування намагається приховати цю подію", - сказано в повідомленні Міноборони.

У той же час, в окремих підрозділах окупантів продовжується практика формального проведення бойової підготовки, в т. ч. ротних (батарейних) тактичних навчань з наданням російському командуванню постановочних фотозвітів і фіктивних документів на списання боєприпасів і пального для підтвердження нібито проведених заходів.

Як повідомляли Українські Новини, Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що російське командування звільнило з посад і вислав з Донбасу 20 офіцерів через розкрадання матеріальних ресурсів в липні.