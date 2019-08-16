Facebook Messenger прослушивает записи пользователей: сенатор США шокирован

В то время, как голосовому ассистенту Google Assistant разблокировали возможность читать вслух сообщения из сторонних мессенджеров, не принадлежащих Google, компания Facebook платила подрядчикам за расшифровку звуковых разговоров пользователей сервиса Messenger. Об этом сообщают многочисленные западные СМИ, пишет "Голос Америки".

До недавнего времени такая практика была распространена в технологической отрасли. В ІТ-компаниях утверждают, что использование людей, а не искусственный интеллект, для расшифровки разговоров пользователей способствует улучшению услуг. Между тем пользователи, как правило, не знают, что люди, а не только компьютеры прослушивают их разговоры.

Транскрипции, сделанные людьми, вызывают беспокойство из-за страха, что содержание разговоров может попасть к злоумышленникам. Ранее стало известно, что такую ​​практику использовала компания Google.

Журналистка издания Bloomberg Сара Фриер, которая освещает эту тему, отметила на своей странице в Twitter, что подрядчики, на которых наняли для расшифровки разговоров пользователей, обеспокоены такой задачей.

"Подрядчики, с которыми я разговаривала, были обеспокоены, что возложенная на них задача была неэтичной, после всех возражений со стороны компании Facebook, она прослушивает пользователей. Facebook не сообщал подрядчикам, откуда поступили записи и чем должна способствовать расшифровка разговоров", - твитует журналистка.

В Facebook говорят, что звуковые фрагменты, пересмотрены подрядчиками, были замаскированы, чтобы не раскрыть лица говорящих.

"Насколько мне известно, Facebook не информировал своих пользователей, что третьи лица могут прослушивать их аудиозаписи", - твитует журналист Bloomberg Курт Вагнер.

Он также отмечает, что в "Facebook неоднократно отрицали, что прослушивают пользователей через микрофоны устройств в то время, когда пользователи не используют его сами".

В ответ на сообщения СМИ о нарушении приватности пользователей со стороны технологических компаний сенатор-демократ Эд Марки (Еd Markey) призвал Facebook не возвращаться к такой практике.

"Ужасно узнавать, что Facebook собирает аудиозаписи своих пользователей и делится ими с другими. Facebook должен сделать больше чем "поставить на паузу" эту практику. Компания полностью ее прекратить и пообещать больше не возвращаться к нарушению приватности пользователей таким образом", - твитует Марки.

Между тем в компании Amazon сообщили, что до сих пор используют людей для расшифровки разговоров, но пользователи могут отказаться от транскрипции элементов собственных высказываний людьми. Опубликованные отчеты говорят, что Apple также использовала людей, но прекратила.

Недавно СМИ сообщили, что компания Microsoft также использует людей для расшифровки некоторых разговоров в Skype или обращений к цифровому помощнику "Кортан".

Как сообщали Українські Новини, Facebook, Instagram и WhatsApp сообщили, что не будут хранить данные в странах с нарушениями прав человека.

Ранее, в Украине зафиксировали масштабные сбои в работе Facebook и Gmail.