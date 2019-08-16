Уникальные строения железного века под Сумами и масштабный пожар в Очакове: чем жила Украина

Масштабный пожар под Полтавой: загорелись торфяники. Об этом сообщает "Фраза". В Полтавской области произошло ЧП. Как выяснили журналисты "Фразы", в селе Вишняки загорелась помойка, после чего огонь перекинулся на ближайшие торфяники.По данным спасателей, тушение огня продолжается вторые сутки. Существует опасность возгорания близлежащих домов.Местные жители уже делятся видео пожара.

На Сумщине нашли остатки строений раннего железного века. Об этом сообщает "Ваш шанс". Третий год подряд в Сумской области вблизи с. Ширяево работает Путивльская археологическая экспедиция по исследованию одной из самых интересных достопримечательностей региона - городища раннего железного века. В ней принимают участие специалисты из Киева, Харькова, Сум, Путивля. В этом году во время работ удалось обнаружить остатки пяти наземных сооружений в виде завалов глиняной обмазки, которые относятся к разным временам заселения. В них - большое количество глиняных пряслиц и грузил, предназначавшиеся для ткацкого производства. А также керамики, глиняных "хлебцев". К сожалению, среди находок очень мало металлических предметов, потому что городище много лет посещали так называемые черные археологи.После нынешнего сезона раскопок фонды Государственного историко-культурного заповедника в Путивле пополнятся многими интересными экспонатами. Несколько целых горшков станут украшением музейной экспозиции.

В Запорожской области мироточит икона Божией Матери. Об этом сообщает "Миг". Сообщение со страницы настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая Мир Ликийского о. Андрея (село Пологи Запорожской области): "11 августа 2019 года. В Воскресный день и 8-ю годовщину освящения нашего Свято-Николаевского храма Пологовского благочиния Бердянской епархии произошло чудо: когда я вышел в шестом часу из алтаря, чтобы совершить курение храма, я увидел, что икона Божьей Матери, которая находится в иконостасе храма, имеет два потока, похожих на капли от воды. После божественной литургии мы собрались с прихожанами и осмотрели образ полностью. Все присутствующие увидели и подтвердили, что он будто росой покрыт капельками и имеет два потока к ногам Пречистой".

Восемь часов полиция искала девочек, которые заблудились и ночевали в поле. Отец послал детей в за инструментами. Об этом сообщают "Николаевские новости". В Новобугское отделение полиции сообщили о пропаже 14-летней девочки и ее 8-летней подружки. Заявитель – отец старшей – рассказал, что по пути домой у него сломался велосипед. А дети должны были принести ему инструменты из села. Девочки так и не появились, и мужчине пришлось нести велосипед.Сначала родители сами занялись поисками. Но через пять часов, в 22.30, обратились за помощью в полицию.На поиски девочек подняли весь личный состав райотдела. Детей нашли около 6 утра 15 августа, в 15 километрах от дома.Они рассказали, что просто заблудились в незнакомой местности."Девочек вернули родителям. На взрослых составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей (ч. 1 ст. 184 КУоАП), что влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан", - сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области.

В Очакове сгорели еще несколько домиков пансионата "Прибой". Об этом сообщают "Новости N". От очевидцев, в Службу спасения поступило сообщение по пожаре на территории пансионата по ул. Курортная г. Очакова.К месту направлены два пожарных отделения 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.По приезду установлено, что горят деревянные домики пансионата "Прибой" государственного предприятия "Очаковское объединение санитарно-курортных учреждений".20:24 пожар локализован и в 21:06 ликвидирован на площади 70 м кв. Причина возникновения устанавливается.От ГСЧС к тушению задействовано 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Дополнительно привлекались представители правоохранительных органов и аварийная бригада АО "Николаевоблэнерго".

На Днепропетровщине 4 города оставят без воды: названа причина. Об этом сообщает "Днепр Час". Днепровские энергетические услуги" прекращают договорные отношения с водоканалом "Днепр-Западный Донбасс", сообщили в пресс-службе Павлоградского исполкома. Так, с 20 августа поставщик вынужден расторгнуть договор с водоканалом "Днепр-Западный Донбасс". Без воды останутся четыре населенных пункта - Павлоград, Терновка, Першотравенск и Синельниково.Причиной этого стала задолженность предприятия за электроэнергию в сумме 92 млн гривень. В исполкоме обратились с просьбой срочно оплатить текущие счета за услуги водоснабжения, водоотведения и при наличии - долги перед предприятием КП "Павлоградводоканал" за предыдущие периоды.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве в час пик взорвалась и сгорела дотла маршрутка, а во Львовской области из-за непогоды 107 населенных пунктов остались без электроэнергии.