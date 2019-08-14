На Львовщине из-за непогоды 107 населенных пунктов остались без электроэнергии

107 населенных пунктов обесточены из-за сильного ветра, дождя и грозы по состоянию на 16:00 среды во Львовской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации.\r\nНаселенные пункты без электроэнергии находятся в 12 районах области.\r\nВедутся работы по восстановлению энергоснабжения.\r\nК ним привлечены 28 бригад в составе 74 человек и 31 единицы техники.\r\nОсадки и гроза продолжаются.\r\nСтихия повредила крыши 8 домов в области, 30 домов подтоплены.\r\nТакже подтоплены 9 учреждений образования и 2 медицинских учреждения в области.\r\nКак сообщали Українські Новини, 24 населенных пункта были обесточены из-за сильного ветра и дождя 6 мая во Львовской области.