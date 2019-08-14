подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
14 августа 2019, среда, 18:18 12
Происшествия 2019-08-14T18:40:15+03:00
Українські Новини
На Львовщине из-за непогоды 107 населенных пунктов остались без электроэнергии

На Львовщине из-за непогоды 107 населенных пунктов остались без электроэнергии

107 населенных пунктов обесточены из-за сильного ветра, дождя и грозы по состоянию на 16:00 среды во Львовской области.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации.

Населенные пункты без электроэнергии находятся в 12 районах области.

Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

К ним привлечены 28 бригад в составе 74 человек и 31 единицы техники.

Осадки и гроза продолжаются.

Стихия повредила крыши 8 домов в области, 30 домов подтоплены.

Также подтоплены 9 учреждений образования и 2 медицинских учреждения в области.

Как сообщали Українські Новини, 24 населенных пункта были обесточены из-за сильного ветра и дождя 6 мая во Львовской области.

Больше новостей о: Электроэнергия

Архив
Новости
Руководителя "энергосети" Дмитрия Крючкова сфотографировали в компании американского миллиардера Сэма Кислина в Киеве 19:05
За три месяца ВВП увеличился на 4,6% 18:52
За полгода отрицательное сальдо внешней торговли ухудшилось почти на миллион долларов 18:41
ЦИК зарегистрировал еще 57 депутатов Рады девятого созыва 18:37
На Львовщине из-за непогоды 107 населенных пунктов остались без электроэнергии 18:18
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Гривна после обвала резко повысилась: курс валют на 14 августа 06:00
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
больше новостей
В Украину из США прилетел "кошмар Порошенко" Сэм Кислин, - СМИ 23:35
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского 14:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok