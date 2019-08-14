На Львовщине из-за непогоды 107 населенных пунктов остались без электроэнергии

107 населенных пунктов обесточены из-за сильного ветра, дождя и грозы по состоянию на 16:00 среды во Львовской области.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации.

Населенные пункты без электроэнергии находятся в 12 районах области.

Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

К ним привлечены 28 бригад в составе 74 человек и 31 единицы техники.

Осадки и гроза продолжаются.

Стихия повредила крыши 8 домов в области, 30 домов подтоплены.

Также подтоплены 9 учреждений образования и 2 медицинских учреждения в области.

Как сообщали Українські Новини, 24 населенных пункта были обесточены из-за сильного ветра и дождя 6 мая во Львовской области.