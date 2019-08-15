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15 августа 2019, четверг, 20:50 17
Экономика 2019-08-15T20:53:35+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" хочет обязать "ДТЭК Нефтегаз" продавать "ДТЭК Востокэнерго" газ по сниженным ценам

"Нефтегаз" хочет обязать "ДТЭК Нефтегаз" продавать "ДТЭК Востокэнерго" газ по сниженным ценам

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" предложила Кабинету Министров обязать компанию "ДТЭК Нефтегаз" продавать энергоргенерирующей компании "ДТЭК Востокэнерго" газ по сниженным ценам.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

В компании отметили, что обязательство "Нефтегаза" перед Кабмином, продавать газ по сниженной цене для "ДТЭК Востокэнерго" является не единственным выходом из проблемы поставки газа для Луганской ТЭС.

Также отмечается, что добыча газа компанией "ДТЭК Нефтегаз" за 2018 год в несколько раз превышает потребности Луганской ТЭС в газе.

"По Закону Украины "О рынке природного газа" Кабмин имеет право наложить специальные обязанности на любой субъект рынка. Нет никакой разницы, это государственная компания, или частная", - подытожили в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин снизил цену на газ для Луганской ТЭС Ахметова.

Луганской ТЭС необходима спеццена на газ из-за блокирования поставок угля со стороны РФ. 

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