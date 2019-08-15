подписаться на рассылку
25.2 25.55
27.8 28.55
˟
15 августа 2019, четверг, 19:01 115
Экономика 2019-08-15T19:02:20+03:00
Українські Новини
Кабмин отказался от спеццены на газ для "ДТЭК Востокэнерго"

Кабмин отказался от спеццены на газ для "ДТЭК Востокэнерго"

Газ. Фото: kievvlast.com.ua
Газ. Фото: kievvlast.com.ua

Кабинет Министров отказался от специальной цены на природный газ для энергогенерирующей компании "ДТЭК Востокэнерго".

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українські Новини.

"Кабмин инициирует принятие решения об обеспечении субъектов генерации Луганщины энергоносителями без применения регулируемой специальной цены и ускорения работ по строительству альтернативных линий энергоснабжения в регионе", - говорится в нем.

Также во время совещания было принято решение об обеспечении субъектов генерации энергоносителями без применения регулируемой специальной цены.

Отмечается, что соответствующее решение будет принято на следующем заседании правительства.

Как сообщали Українські Новини, Луганской ТЭС необходима спеццена на газ из-за блокирования поставок угля со стороны РФ. 

В июле Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за остановки поставки угля.

Больше новостей о: Газ Кабмин Луганская ТЭС ДТЭК Востокэнерго

Архив
Новости
Депутаты БПП Карпунцов и Козырь отказались подписывать конституционное представление по ГБР 19:31 Документ
"Очередь смерти" в 2020 году как явление может исчезнуть, - Дубиль 19:26
Труба заявил, что команда Порошенко хочет через Конституционный суд убрать его с должности 19:19
Тариф "Укрэнерго" на электроэнергию хотят снизить в 2 раза 19:03
Кабмин отказался от спеццены на газ для "ДТЭК Востокэнерго" 19:01
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Резкое похолодание, штормовой ветер и жара +34: синоптик предупредила о сложной погоде 06:00 Карта
"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея 06:00 Карта
Не дороже 1,2 миллиона: расходы на покупку авто главе Офиса Президента ограничили 19:34
Гривна после обвала резко повысилась: курс валют на 14 августа 06:00
больше новостей
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
В Украину из США прилетел "кошмар Порошенко" Сэм Кислин, - СМИ 23:35
Кабмин обязал "Нефтегаз" продавать газ компании Ахметова на 40% дешевле, чем населению, - Герус 15:49
Конец баталиям на 210 округе: Коровченко снова проиграл суд 11:11
В деле против Калюжного существует политический характер действий департамента ГПУ Горбатюка, на что и указал Интерпол, - адвокат Богатырь 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok