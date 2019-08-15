Кабмин отказался от спеццены на газ для "ДТЭК Востокэнерго"

Кабинет Министров отказался от специальной цены на природный газ для энергогенерирующей компании "ДТЭК Востокэнерго".

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українські Новини.

"Кабмин инициирует принятие решения об обеспечении субъектов генерации Луганщины энергоносителями без применения регулируемой специальной цены и ускорения работ по строительству альтернативных линий энергоснабжения в регионе", - говорится в нем.

Также во время совещания было принято решение об обеспечении субъектов генерации энергоносителями без применения регулируемой специальной цены.

Отмечается, что соответствующее решение будет принято на следующем заседании правительства.

Как сообщали Українські Новини, Луганской ТЭС необходима спеццена на газ из-за блокирования поставок угля со стороны РФ.

В июле Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за остановки поставки угля.