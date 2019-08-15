Кабмін відмовився від спецціни на газ для "ДТЕК Східенерго"

Кабінет Міністрів відмовився від спеціальної ціни на природний газ для енергогенеруючої компанії "ДТЕК Східенерго".

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передають Українські Новини.

"Кабмін ініціює ухвалення рішення про забезпечення суб'єктів генерації Луганщини енергоносіями без застосування регульованої спеціальної ціни та прискорення робіт з будівництва альтернативних ліній енергопостачання в регіоні", - йдеться в ньому.

Також під час наради було прийнято рішення про забезпечення суб'єктів генерації енергоносіями без застосування регульованої спеціальної ціни.

Зазначається, що відповідне рішення буде прийнято на наступному засіданні уряду.

Як повідомляли Українські Новини, Луганської ТЕС необхідна спец-ціна на газ через блокування поставок вугілля з боку РФ.

В липні Луганська ТЕС перейшла на використання газу через припинення постачання вугілля.