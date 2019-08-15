В Арктике вместе со снегом выпадают частицы пластика, - ученые

Арктику считают одной из немногих незагрязненных частей мира, но даже там вместе со снегом выпадают микроскопические частицы пластика, выяснили немецкие и швейцарские ученые.\r\nРезультаты исследования, проведенного командой из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Германии и швейцарского Института исследования снега и лавин, опубликованные в научном журнале Science Advances, пишет "ВВС-Украина".\r\nИзучив собранные в стеклянные банки образцы в лаборатории немецкого института, ученые обнаружили в каждом литре снега около десяти тысяч микроскопических частиц пластика.\r\nЭто означает, что даже приехав в Арктику, человек будет вдыхать эти частицы вместе с воздухом. Влияние микропластика на внутренние органы человека пока, правда, не изучено.\r\nКроме того, исследователи нашли в снегу доли резины и твердые, возможно синтетические, волокна.\r\nВ воде, которая образовалась, когда снег растаял, ученые нашли гораздо больше микрочастиц, чем ожидали. Кроме пластмассы там были частицы растительной целлюлозы, волосы животных, но были и доли резиновых шин, лаков и красок.\r\n"Мы ожидали обнаружить какое-то загрязнение, но такое количество микропластика нас шокировало", - сказала BBC лидер экспедиции, профессор Мелани Бергманн.\r\n"Очевидно, что большая часть микропластика в снегу попала туда из воздуха", - говорит она.\r\nУченые также собрали снег в некоторых районах Германии и Швейцарии. В образцах, собранных в Германии, пластика было больше.\r\nИсследователи считают, что микроскопические частицы пластика, размером менее 5 мм в диаметре, на сравнительно короткие расстояния переносит ветер. Каким образом они перемещаются через атмосферу на дальние расстояния, пока непонятно.\r\nИз атмосферы микропластик "вымывается" осадками - дождем и снегом.\r\nНедавнее исследование другой команды ученых показало, что пластик выпадает с осадками даже во французских Пиренеях, которые тоже считают экологически чистым регионом.\r\nУченых также озадачило присутствие частиц лаков и красок. По одной из версий, они могли попасть в снег с кораблей, которые вплотную проходили мимо ледников. По другой, они попали в снег от электрических мельниц.\r\nНайденные в снегу волокна, это, вероятно, фрагменты одежды.\r\n"Мы должны спросить себя, нужен ли нам пластик в таких количествах. Все эти полимеры в красках? Можем ли мы придумать по-другому разработаны автомобильные шины? Все это очень важные вещи", - говорит профессор Бергманн.\r\nВ прошлом году группа немецких ученых из того же Института полярных и морских исследований обнаружила рекордные концентрации микропластика в ледниках Арктики. В образцах замороженной морской воды обнаружили до 17 различных видов микропластика.\r\nНапомним, ранее в Арктике обнаружили бактерии, устойчивые почти к всем антибиотикам.\r\nТакже из-за стремительного таяния ледников в Арктике нашли замерзшие 40 тысяч лет назад растения.