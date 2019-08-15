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15 августа 2019, четверг, 15:56 517
Наука 2019-08-15T16:14:10+03:00
Українські Новини
В Арктике вместе со снегом выпадают частицы пластика, - ученые

В Арктике вместе со снегом выпадают частицы пластика, - ученые

В Арктике в снеге обнаружили пластик. Фото: ALFRED-WEGENER-INSTITUT / MINE TEKMAN
В Арктике в снеге обнаружили пластик. Фото: ALFRED-WEGENER-INSTITUT / MINE TEKMAN

Арктику считают одной из немногих незагрязненных частей мира, но даже там вместе со снегом выпадают микроскопические частицы пластика, выяснили немецкие и швейцарские ученые.

Результаты исследования, проведенного командой из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Германии и швейцарского Института исследования снега и лавин, опубликованные в научном журнале Science Advances, пишет "ВВС-Украина".

Изучив собранные в стеклянные банки образцы в лаборатории немецкого института, ученые обнаружили в каждом литре снега около десяти тысяч микроскопических частиц пластика.

Это означает, что даже приехав в Арктику, человек будет вдыхать эти частицы вместе с воздухом. Влияние микропластика на внутренние органы человека пока, правда, не изучено.

Кроме того, исследователи нашли в снегу доли резины и твердые, возможно синтетические, волокна.

В воде, которая образовалась, когда снег растаял, ученые нашли гораздо больше микрочастиц, чем ожидали. Кроме пластмассы там были частицы растительной целлюлозы, волосы животных, но были и доли резиновых шин, лаков и красок.

"Мы ожидали обнаружить какое-то загрязнение, но такое количество микропластика нас шокировало", - сказала BBC лидер экспедиции, профессор Мелани Бергманн.

"Очевидно, что большая часть микропластика в снегу попала туда из воздуха", - говорит она.

Ученые также собрали снег в некоторых районах Германии и Швейцарии. В образцах, собранных в Германии, пластика было больше.

Исследователи считают, что микроскопические частицы пластика, размером менее 5 мм в диаметре, на сравнительно короткие расстояния переносит ветер. Каким образом они перемещаются через атмосферу на дальние расстояния, пока непонятно.

Из атмосферы микропластик "вымывается" осадками - дождем и снегом.

Недавнее исследование другой команды ученых показало, что пластик выпадает с осадками даже во французских Пиренеях, которые тоже считают экологически чистым регионом.

Ученых также озадачило присутствие частиц лаков и красок. По одной из версий, они могли попасть в снег с кораблей, которые вплотную проходили мимо ледников. По другой, они попали в снег от электрических мельниц.

Найденные в снегу волокна, это, вероятно, фрагменты одежды.

"Мы должны спросить себя, нужен ли нам пластик в таких количествах. Все эти полимеры в красках? Можем ли мы придумать по-другому разработаны автомобильные шины? Все это очень важные вещи", - говорит профессор Бергманн.

В прошлом году группа немецких ученых из того же Института полярных и морских исследований обнаружила рекордные концентрации микропластика в ледниках Арктики. В образцах замороженной морской воды обнаружили до 17 различных видов микропластика.

Напомним, ранее в Арктике обнаружили бактерии, устойчивые почти к всем антибиотикам.

Также из-за стремительного таяния ледников в Арктике нашли замерзшие 40 тысяч лет назад растения.

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