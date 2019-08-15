підписатися на розсилку
25.2 25.55
27.8 28.55
˟
15 серпня 2019, четвер, 15:55 15
Наука 2019-08-15T16:45:01+03:00
Українські Новини
В Арктиці разом зі снігом випадають частинки пластику, - вчені

В Арктиці разом зі снігом випадають частинки пластику, - вчені

В Арктиці В снігу виявили пластик. Фото: ALFRED-WEGENER-INSTITUT / MINE TEKMAN
В Арктиці В снігу виявили пластик. Фото: ALFRED-WEGENER-INSTITUT / MINE TEKMAN

Арктику вважають однією з небагатьох незабруднених частин світу, але навіть там разом зі снігом випадають мікроскопічні частинки пластику, з'ясували німецькі та швейцарські вчені.

Результати дослідження, проведеного командою з Інституту полярних і морських досліджень імені Альфреда Вегенера в Німеччині й швейцарського Інституту дослідження снігу та лавин, опубліковані в науковому журналі Science Advances, пише "ВВС-Україна".

Вивчивши зібрані в скляні банки зразки в лабораторії німецького інституту, вчені виявили в кожному літрі снігу близько десяти тисяч мікроскопічних часток пластику.

Це означає, що навіть приїхавши в Арктику, людина буде вдихати ці частинки разом з повітрям. Вплив мікропластику на внутрішні органи людини поки, щоправда, не вивчений.

Крім того, дослідники знайшли в снігу частки гуми й тверді, можливо синтетичні, волокна.

У воді, яка утворилася коли сніг розтанув, вчені знайшли набагато більше мікрочастинок, ніж очікували. Крім пластмаси там були частинки рослинної целюлози, волосся тварин, але були й частки гумових шин, лаків і фарб.

"Ми очікували виявити якесь забруднення, але така кількість мікропластику нас шокувала", - сказала BBC лідер експедиції, професор Мелані Бергманн.

"Очевидно, що більша частина мікропластику в снігу потрапила туди з повітря", - говорить вона.

Учені також зібрали сніг в деяких районах Німеччини та Швейцарії. У зразках, зібраних у Німеччині, пластику було більше.

Дослідники вважають, що мікроскопічні частинки пластику, розміром менше ніж 5 мм в діаметрі, на порівняно короткі відстані переносить вітер. Яким чином вони переміщаються через атмосферу на далекі відстані, поки що незрозуміло.

З атмосфери мікропластик "вимивається" опадами — дощем і снігом.

Нещодавнє дослідження іншої команди вчених показало, що пластик випадає з опадами навіть у французьких Піренеях, які теж вважають екологічно чистим регіоном.

Вчених також спантеличила присутність частинок лаків і фарб. За однією з версій, вони могли потрапити в сніг з кораблів, які впритул проходили повз льодовики. За іншою, вони потрапили в сніг від електричних вітряків.

Знайдені в снігу волокна це, ймовірно, фрагменти одягу.

"Ми повинні запитати себе, чи потрібен нам пластик у таких кількостях? Всі ці полімери у фарбах? Чи можемо ми придумати по-іншому розроблені автомобільні шини? Все це надзвичайно важливі речі", - каже професор Бергманн.

Минулого року група німецьких вчених з того ж Інституту полярних і морських досліджень виявила рекордні концентрації мікропластику в льодовиках Арктики. У зразках замороженої морської води виявили до 17 різних видів мікропластику.

Нагадаємо, раніше в Арктиці виявили бактерії, стійкі майже до всіх антибіотиків.

Також через стрімке танення льодовиків Арктиці знайшли замерзлі 40 тисяч років тому рослини.

Більше новин про: Арктика Пластик Екологія глобальне потепління зміна клімату

Архів
Новини
У Коломиї стартує унікальний для України та Європи фестиваль автомотоавіатехніки та якісної музики "МСЛ Drive for Life Fest" 16:50 Прес-реліз
Рішення про ціну на газ для Луганської ТЕС запобігло катастрофі в області, - Плачков 16:47
ФК "Динамо" призначив головним тренером Михайличенка 16:31
Приватбанк назвав "інформаційною атакою" заяву Дубинського про обшуки в своїх офісах 16:21
Дружина Гримчака заявила, що він був озброєний пістолетом під час затримання 16:08
більше новин
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
Курс рубля в київських обмінниках підскочив 10:32
Зниження ціни газу для Луганської ТЕС було єдиним виходом, - директор департаменту ЖКГ Луганської ОДА Сурай 11:02
Кабміну потрібно прийняти постанову про зниження ціни газу для Луганської ТЕС, - голова Луганської ОДА 10:11
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня 08:00
більше новин
В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ 23:35
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди 09:47
Почорніла вода на одеському пляжі. Фото: Думська
Фото дня: в Одесі почорніла вода на найбільшому пляжі 20:00
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня 08:00
Зниження ціни газу для Луганської ТЕС було єдиним виходом, - директор департаменту ЖКГ Луганської ОДА Сурай 11:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok