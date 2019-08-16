Князев получил надбавку за "специфические условия службы" в 1,5 раза больше, чем оклад

Заработная плата главы Национальной полиции Сергея Князева за июль составила 157 927 гривен.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Князева составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 3 000 гривен, надбавка за стаж службы - 21 500 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, доплата за почетное звание "Заслуженный юрист" - 4 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 64 500 гривен, премии - 6 040 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Князев признался, что думал об отставке из-за убийства 5-летнего мальчика под Киевом. Князев сообщил, что чувствует стыд, когда видит детские игрушки возле МВД, куда их приносят обычные люди в знак памяти погибшего мальчика.

Тем времене руководитель Национальной полиции Сергей Князев задекларировал аренду квартиры в Киеве, 2 квартиры, 2 земельных участка, 1,9 млн гривен дохода, 1,3 млн 10 тыс. долларов 10 тыс. евро наличных средств, а также 0.9 млн гривен уплаченных алиментов за 2018 год.