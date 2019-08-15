Суд заочно арестовал экс-министра внутренних дел Захарченко

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, который подозревается в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк.\r\nОб этом говорится в копии решения суда, текстом которой располагают Українські Новини.\r\nТакое решение суд принял 15 августа по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры.\r\nЕму избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.\r\nНа решение может быть подана апелляционная жалоба.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, суд разрешил заочное расследование против экс-министра внутренних дел Захарченко.\r\nЭкс-министр Захарченко и его окружение отмыли 10 млрд гривен.