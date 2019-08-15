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15 августа 2019, четверг, 13:36 101 Документ
Судебная власть 2019-08-15T13:36:29+03:00
Українські Новини
Суд заочно арестовал экс-министра внутренних дел Захарченко

Суд заочно арестовал экс-министра внутренних дел Захарченко

Виталий Захарченко.
Виталий Захарченко.

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, который подозревается в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк.

Об этом говорится в копии решения суда, текстом которой располагают Українські Новини.

Такое решение суд принял 15 августа по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

Как сообщали Українськi Новини, суд разрешил заочное расследование против экс-министра внутренних дел Захарченко.

Экс-министр Захарченко и его окружение отмыли 10 млрд гривен.

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