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14 августа 2019, среда, 20:23 44
Судебная власть 2019-08-14T20:23:24+03:00
Українські Новини
В ГПУ заявили, что расследование против Новинского уже возобновили

В ГПУ заявили, что расследование против Новинского уже возобновили

Следователь Генеральной прокуратуры Украины закрывал расследование в отношении депутата "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, однако позже это решение было отменено. Об этом на своей странице в Facebook заявила спикер генерального прокурора Лариса Сарган.

"Подчеркиваю: производство не закрыто, расследование продолжается. Постановлением прокурора от 12.08.2019 указанное решение отменено как незаконное, в частности, ввиду того, что действующее уголовное процессуальное законодательство не предусматривает возможности принятия следователем и/или прокурором процессуального решения о закрытии уголовного производства в отношении свидетеля. Таким образом, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается" - говорится в сообщении Сарган.

Как сообщали Українські Новини, сегодня утром была опубликована информация, что Генеральная прокуратура Украины прекратила уголовное преследование народного депутата, лидера партии "Оппозиционный блок" Вадима Новинского в рамках так называемого "церковного дела".

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