Не дороже 1,2 миллиона: расходы на покупку авто главе Офиса Президента ограничили

Кабинет Министров ограничил расходы на приобретение легкового автомобиля руководителем Офиса Президента, а также главой Государственной судебной администрации в 1,2 млн гривен.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передают Українськi Новини.

В пояснительной записке к документу сказано, что решение принято в связи с созданием ряда новых органов и с целью недопущения нерационального использования бюджетных средств.

Ранее суммой в 1,2 млн гривен ограничивались расходы на приобретение автомобиля для главы Администрации Президента, для обслуживания главы Государственной судебной администрации - 900 тыс. гривен.

Кроме того, Кабмин ограничил суммой в 900 тыс. гривен приобретение легковых автомобилей для обслуживания должностных лиц Офиса Президента.

Суммой в 30 тыс. гривен ограничено приобретение мебели для служебного кабинета руководителя Офиса Президента, глав Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Государственной судебной администрации, Высшего совета правосудия, Конституционного Суда, Верховного Суда, генерального прокурора, директора Национального антикоорупицонного бюро, уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Ранее такой суммой ограничивалось приобретение мебели для служебного кабинета членов Кабмина, главы Администрации Президента и секретаря Совета национальной безопасности и обороны, для остальных глав ведомств граничная сумма была - 15 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский в июне создал Офис Президента и комиссию по реорганизации Администрации Президента, а также назначил Андрей Богдана руководителем Офиса Президента.

Тем временем, члены Офиса Президента не планируют публиковать декларации.