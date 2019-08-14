подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
14 августа 2019, среда, 19:34 1142
Политика 2019-08-14T19:34:45+03:00
Українські Новини
Не дороже 1,2 миллиона: расходы на покупку авто главе Офиса Президента ограничили

Не дороже 1,2 миллиона: расходы на покупку авто главе Офиса Президента ограничили

Кабинет Министров ограничил расходы на приобретение легкового автомобиля руководителем Офиса Президента, а также главой Государственной судебной администрации в 1,2 млн гривен.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передают Українськi Новини.

В пояснительной записке к документу сказано, что решение принято в связи с созданием ряда новых органов и с целью недопущения нерационального использования бюджетных средств.

Ранее суммой в 1,2 млн гривен ограничивались расходы на приобретение автомобиля для главы Администрации Президента, для обслуживания главы Государственной судебной администрации - 900 тыс. гривен.

Кроме того, Кабмин ограничил суммой в 900 тыс. гривен приобретение легковых автомобилей для обслуживания должностных лиц Офиса Президента.

Суммой в 30 тыс. гривен ограничено приобретение мебели для служебного кабинета руководителя Офиса Президента, глав Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Государственной судебной администрации, Высшего совета правосудия, Конституционного Суда, Верховного Суда, генерального прокурора, директора Национального антикоорупицонного бюро, уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Ранее такой суммой ограничивалось приобретение мебели для служебного кабинета членов Кабмина, главы Администрации Президента и секретаря Совета национальной безопасности и обороны, для остальных глав ведомств граничная сумма была - 15 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский в июне создал Офис Президента и комиссию по реорганизации Администрации Президента, а также назначил Андрей Богдана руководителем Офиса Президента.

Тем временем, члены Офиса Президента не планируют публиковать декларации.

Больше новостей о: Государственная судебная администрация Офис президента Офис Президента Украины

Архив
Новости
Сжиженный газ стремительно дешевеет: цена опустилась до 11,41 гривны/литр 20:46
В ГПУ заявили, что расследование против Новинского уже возобновили 20:23
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
Не дороже 1,2 миллиона: расходы на покупку авто главе Офиса Президента ограничили 19:34
Руководителя "энергосети" Дмитрия Крючкова сфотографировали в компании американского миллиардера Сэма Кислина в Киеве 19:05
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Гривна после обвала резко повысилась: курс валют на 14 августа 06:00
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
больше новостей
В Украину из США прилетел "кошмар Порошенко" Сэм Кислин, - СМИ 23:35
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского 14:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok