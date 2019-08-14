Не дороже 1,2 миллиона: расходы на покупку авто главе Офиса Президента ограничили

Кабинет Министров ограничил расходы на приобретение легкового автомобиля руководителем Офиса Президента, а также главой Государственной судебной администрации в 1,2 млн гривен.\r\nСоответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передают Українськi Новини.\r\nВ пояснительной записке к документу сказано, что решение принято в связи с созданием ряда новых органов и с целью недопущения нерационального использования бюджетных средств.\r\nРанее суммой в 1,2 млн гривен ограничивались расходы на приобретение автомобиля для главы Администрации Президента, для обслуживания главы Государственной судебной администрации - 900 тыс. гривен.\r\nКроме того, Кабмин ограничил суммой в 900 тыс. гривен приобретение легковых автомобилей для обслуживания должностных лиц Офиса Президента.\r\nСуммой в 30 тыс. гривен ограничено приобретение мебели для служебного кабинета руководителя Офиса Президента, глав Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Государственной судебной администрации, Высшего совета правосудия, Конституционного Суда, Верховного Суда, генерального прокурора, директора Национального антикоорупицонного бюро, уполномоченного Верховной Рады по правам человека.\r\nРанее такой суммой ограничивалось приобретение мебели для служебного кабинета членов Кабмина, главы Администрации Президента и секретаря Совета национальной безопасности и обороны, для остальных глав ведомств граничная сумма была - 15 тыс. гривен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский в июне создал Офис Президента и комиссию по реорганизации Администрации Президента, а также назначил Андрей Богдана руководителем Офиса Президента.\r\nТем временем, члены Офиса Президента не планируют публиковать декларации.