В деле против Калюжного существует политический характер действий департамента ГПУ Горбатюка, на что и указал Интерпол, - адвокат Богатырь

В деле против Калюжного существует политический характер действий департамента ГПУ Горбатюка, на что и указал

Адвокат Владимир Богатырь, представлявший в Интерполе интересы бывшего нардепа Виталия Калюжного, чье имя фигурировало в так называемой "черной бухгалтерии" Партии Регионов, считает, что в деле против его клиента существует политический характер действий департамента Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

Об этом он сообщил в комментарии Українським Новинам.

"В этот раз мы добились в Лионе отказа в международном розыске Виталия Калюжного, в связи с грубыми нарушениями использования каналов Интерпола и манипуляции материалами уголовного дела о «черной бухгалтерии» Партии Регионов в политических целях", - сказал он.

По его словам, суть выдвинутых подозрений в деле так называемой «черной бухгалтерии» ПР сводилась в получении Калюжным средств от родного брата и предоставлении неправомерной выгоды различным чиновникам.

"Обвиняя Виталия Калюжного в передаче денег высокопоставленным лицам, прокуратура никому из предполагаемых «получателей» не выдвинула никаких подозрений...На своей сессии 26 июля, Комиссия по контролю за материалами дел Интерпола установила, что уголовное дело в отношении Калюжного носит выраженный политический характер и отказала в его розыске, о чём уведомила Национальные бюро стран-участниц с указанием на политический характер преследования", - сообщил юрист.

Он добавил, что Интерпол также указал на злоупотребления в использовании механизмов международного сотрудничества Интерпола со стороны Департамента специальных расследований ГПУ.

Адвокат отметил, что, по мнению Комиссии, характер обвинений существенно искажен сильными политическими мотивами и сами они были предъявлены в контексте политической борьбы.

Также было отмечено, что ГПУ была заранее предупреждена о возможных нарушениях правил и Конституции Интерпола при использовании системы Интерпола для поиска Калюжного.

"Таким образом, мы видим, что существует прямой умысел в действиях «политического» департамента ГПУ. Отмечу, что «политический департамент» Сергея Горбатюка уже почти 2 года не допускает к вступлению и ознакомлению с материалами дела и препятствует адвокатской деятельности адвокатам Калюжного, не предоставляя материалы уголовного производства, которые обосновывают обвинение", - подчеркнул юрист.

Как сообщали Українські Новини, Интерпол отказал в розыске Калюжного, назвав дело "черной бухгалтерии" Партии Регионов политической манипуляцией.