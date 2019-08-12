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12 августа 2019, понедельник, 12:51 619
Политика 2019-08-12T12:51:01+03:00
Українські Новини
Интерпол отказал в розыске Калюжного, назвав дело "черной бухгалтерии" Партии Регионов политической манипуляци

Интерпол отказал в розыске Калюжного, назвав дело "черной бухгалтерии" Партии Регионов политической манипуляцией, - СМИ

Интерпол отказал в розыске бывшего нардепа Виталия Калюжного, чье имя фигурировало в так называемой "черной бухгалтерии" Партии Регионов, назвав это дело политической манипуляцией, сообщает портал strana.ua.

Еще осенью 2017 года Генеральная прокуратура Украины направила по почте подозрения экс-народному депутату Виталию Калюжному и его брату. Суть подозрений прокуратуры в деле "черной бухгалтерии" Партии Регионов сводилась в предоставлении и получении неправомерной выгоды в составе якобы преступной организации. Но 26 июля 2019 года, Комиссия по контролю за материалами дел Интерпола установила, что уголовное дело в отношении Калюжного носит явно выраженный политический характер, отказала в его розыске и уведомила Национальные бюро стран-участниц о политическом характере преследования. Об этом говорится в письме Интерпола, которое имеется в распоряжении редакции.

По мнению Комиссии Интерпола характер обвинений в адрес бывшего нардепа "существенно искажен сильными политическими мотивами и был предъявлен в контексте политической борьбы и преследования".

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура также отказалась вручить подозрение экс-нардепу Виталию Калюжному ввиду отсутствия доказательств. Кроме того, руководителя группы детективов НАБУ, который собирал доказательства по делу "черной бухгалтерии", Соломенский районный суд отстранил от дела из-за его предвзятого отношения.

Решение Интерпола прокомментировал репортерам адвокат Калюжного Олег Бабич.

"Правда в том, что прокуратура, зная заранее о бесперспективности дела "черной бухгалтерии" Партии Регионов, провела десятки обысков, сотни допросов и более тысячи экспертиз. Тем не менее, они не смогли доказать ни одного эпизода из текста подозрений, ввиду отсутствия как состава, так и события преступления, и непричастности подозреваемого к его совершению. Два года назад они постарались переключить внимание медиа и общества с реальной коррупции во власти, офшоров, мародерства, для чего пытались использовать международную организацию, с целью расправиться с политическими оппонентами. Таким образом, Интерпол дал свою оценку и уже второй раз отказал прокуратуре, назвав уголовные дела очевидным политическим преследованием", - отметил адвокат.

Напомним, еще в мае 2016 года депутат Верховной Рады Сергей Лещенко обнародовал фотокопии неких бумаг, впоследствии названные "черной бухгалтерией" ПР, которые, по его мнению, свидетельствовали о тратах Партии Регионов. По его словам, в том числе кураторами финансовой деятельности ПР в 2012 году являлся экс-депутат Рады Виталий Калюжный.

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