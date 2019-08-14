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14 серпня 2019, середа, 16:43 13
Азія 2019-08-14T16:44:23+03:00
Українські Новини
У Гонконгу після скасування 100 рейсів знову відновлена відправка літаків

У Гонконгу після скасування 100 рейсів знову відновлена відправка літаків

Аеропорт Гонконгу відновив свою діяльність після хаосу, що сталося вночі, в ході которго відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією з охорони громадського порядку. Про це повідомили в BBC News. 

За даними відомства, близько 100 рейсів було скасовано в зв'язку з антиурядовими мітингами в аеропорту Гонконгу. Однак, повідомляється, що в середу рейси відправлялися у відповідності з графіком, хоча деякі з них все ще залишаються в статусі скасування.

Після кількох днів збоїв графіка відправки рейсів, адміністрація аеропорту заявила, що отримала тимчасовий судову заборону, який забороняє страйкарям входити в певні місця. У заяві говориться, що люди будуть "не допущені в зал до участі в будь-яких демонстраціях або акціях протесту в аеропорту, за винятком району, позначеного адміністрацією аеропорту, як дозволеннного".

Було вжито додаткових заходів безпеки, що обмежують доступ до терміналу - в нього допускаються лише співробітники і пасажири з дійсними посадочними талонами.

Стало відомо, що у вівторок учасники протесту заблокували пасажирам доступ до рейсів, використовуючи багажні візки, щоб побудувати барикади, і влаштували масовий сидячий страйк. Деякі протестувальники тримали таблички з вибаченнями перед пасажирами за незручності, викликані демонстраціями.

Однак, після того, як поліція Гонконгу в понеділок зізналася, що замасковані офіцери були поставлені серед антиурядових демонстрантів, протестувальники роздягли одну людину, так як думали, що вона була поліцейським під прикриттям. Поліція, одягнена в спорядження, розмахуючи палицями, пізніше прибула в аеропорт, в ході чого сталося зіткнення з протестуючими.

В одному з відео поліцейський відчайдушно використовує свою зброю при нападі на демонстрантів після того, як на нього напали і били власним кийком за грубе поводження з жінкою.

Протестуючі загнали його в кут, вирвавши у нього кийок з рук під час запеклої сутички. Після цього поліцейський був витягнутий його співробітниками. Двоє інших чоловіків, підозрюваних в тому, що вони були співробітниками поліції, також зіткнулися з протестуючими. Одного тримали кілька годин, його руки були зв'язані. Медикам з самого спочатку заблокували прохід до потерпілого, навіть коли той, як здалося, втратив свідомість.

Редактор китайського державного ЗМІ Global Times пізніше сказав, що один з нападників був репортером з GT website.

Вночі активісти вибачилися в інтернеті за насильство у вівторок, заявивши, що вони "налякані" і звернулися за допомогою. У середу деякі роздавали листівки з вибаченнями і шоколад людям, які прибувають на вокзал аеропорту.

Уряд Гонконгу засудив насильство в аеропорту, заявивши, що вживе заходів проти осіб, визнаних винними.

У заяві в середу чиновники назвали "насильницькі дії обурливими" і сказали, що активісти "переступили межу цивілізованого суспільства". Вони також додали, що поліція прийме "примусові заходи для притягнення винних до відповідальності". Китайське відділення у справах Гонконгу засудило в середу дії активістів, назвавши їх "майже терористичними актами" в аеропорту.

12 серпня виконавчий директор Iniciativa Liberal Олександр Краусс опублікував у своєму Twitter відео, на якому велика кількість військових вантажівок пересувається з Шеньчженя на кордоні з Гонконгом.

Британський губернатор Гонконгу Кріс Паттен попередив, що вторгнення Китаю в Гонконг стане справжньою катастрофою для обох населених пунктів, передає Reuters . 

Президент США Дональд Трамп в своєму Twitter, посилаючись на розвідку США заявив про те, що китайський уряд переміщує війська до кордону з Гонконгом. Президент закликав всіх зберігати спокій. 

Президент США Дональд Трамп сообщил о передвижении войск Китая на территорию Гонконга. Скриншот: Twitter\ @realDonaldTrump Президент США Дональд Трамп повідомив про пересування військ Китаю на територію Гонконгу. Скріншот: Twitter\ @realDonaldTrump

Як повідомляли Українські Новини, 16 червня О Гонконгу пройшли акції протесту за участю двох мільйонів людей.  Пізніше, страйкарі влаштували масовий антиурядовий мітинг в аеропорту Гонконгу. У вівторок, в аеропорту Гонконгу скасували понад 100 рейсів через триваючі мітинги.

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