У Гонконгу після скасування 100 рейсів знову відновлена відправка літаків

За даними відомства, близько 100 рейсів було скасовано в зв'язку з антиурядовими мітингами в аеропорту Гонконгу. Однак, повідомляється, що в середу рейси відправлялися у відповідності з графіком, хоча деякі з них все ще залишаються в статусі скасування.

Після кількох днів збоїв графіка відправки рейсів, адміністрація аеропорту заявила, що отримала тимчасовий судову заборону, який забороняє страйкарям входити в певні місця. У заяві говориться, що люди будуть "не допущені в зал до участі в будь-яких демонстраціях або акціях протесту в аеропорту, за винятком району, позначеного адміністрацією аеропорту, як дозволеннного".

Було вжито додаткових заходів безпеки, що обмежують доступ до терміналу - в нього допускаються лише співробітники і пасажири з дійсними посадочними талонами.

Стало відомо, що у вівторок учасники протесту заблокували пасажирам доступ до рейсів, використовуючи багажні візки, щоб побудувати барикади, і влаштували масовий сидячий страйк. Деякі протестувальники тримали таблички з вибаченнями перед пасажирами за незручності, викликані демонстраціями.

Однак, після того, як поліція Гонконгу в понеділок зізналася, що замасковані офіцери були поставлені серед антиурядових демонстрантів, протестувальники роздягли одну людину, так як думали, що вона була поліцейським під прикриттям. Поліція, одягнена в спорядження, розмахуючи палицями, пізніше прибула в аеропорт, в ході чого сталося зіткнення з протестуючими.

В одному з відео поліцейський відчайдушно використовує свою зброю при нападі на демонстрантів після того, як на нього напали і били власним кийком за грубе поводження з жінкою.

Протестуючі загнали його в кут, вирвавши у нього кийок з рук під час запеклої сутички. Після цього поліцейський був витягнутий його співробітниками. Двоє інших чоловіків, підозрюваних в тому, що вони були співробітниками поліції, також зіткнулися з протестуючими. Одного тримали кілька годин, його руки були зв'язані. Медикам з самого спочатку заблокували прохід до потерпілого, навіть коли той, як здалося, втратив свідомість.

Редактор китайського державного ЗМІ Global Times пізніше сказав, що один з нападників був репортером з GT website.

