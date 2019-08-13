Видео дня: в России пылала "Святая Русь"

Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 60 квадратных метров.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что неэксплуатируемый трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области на 50 квадратных метрах, впоследствии площадь пожара возросла в девять раз.

Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что выясняет причину возгорания на теплоходе "Святая Русь", а также нанесенный пожаром ущерб.

Представители Росморречфлота сообщили, что угрозы экологии и судоходству нет, сведения о пострадавших отсутствуют - судно стоит в отстое без экипажа.

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Как сообщали Українські Новини, ранее в Керченском проливе теплоход с тысячами тонн угля сел на мель.

21 января в районе Керченского пролива произошел взрыв и пожар на 2 судах. Сообщалось о 10 погибших.

При этом судна у Керченского пролива могли загореться из-за нарушения техники безопасности.

Пожар на горящем танкере в Черном море потушили спустя полтора месяца.