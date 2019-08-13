Видео дня: в России пылала "Святая Русь"

Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 60 квадратных метров.\r\nОб этом сообщает "РИА Новости".\r\nОтмечается, что неэксплуатируемый трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области на 50 квадратных метрах, впоследствии площадь пожара возросла в девять раз.\r\nПриволжская транспортная прокуратура сообщила, что выясняет причину возгорания на теплоходе "Святая Русь", а также нанесенный пожаром ущерб.\r\nПредставители Росморречфлота сообщили, что угрозы экологии и судоходству нет, сведения о пострадавших отсутствуют - судно стоит в отстое без экипажа.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=bjSXzkcyvUs" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее в Керченском проливе теплоход с тысячами тонн угля сел на мель.\r\n21 января в районе Керченского пролива произошел взрыв и пожар на 2 судах. Сообщалось о 10 погибших.\r\nПри этом судна у Керченского пролива могли загореться из-за нарушения техники безопасности.\r\nПожар на горящем танкере в Черном море потушили спустя полтора месяца.