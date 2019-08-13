В Киеве горел остров: для тушения задействовали катер

Сегодня, 13 августа, в Оболонском районе столицы на острове произошел пожар.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"13 августа в 11:58 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о том, что в Оболонском районе столицы на острове в заливе Оболонь возник пожар. К месту вызова был направлен пожарно-спасательный катер, ведь проезда для пожарной техники к очагу пожара не было. По прибытию спасателей было установлено, что на острове напротив ул. Приречной, горят кустарники и травяной настил на площади 3 га", - говорится в нем.

Спасатели пожар локализовали в 14:04, а в 14:18 ликвидоровали.

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется.

Как сообщали Українські Новини, ранее произошел пожар в павильонах крытого рынка возле станции метро "Дарница" в Киеве.

Также в Киеве ночью сгорели дотла МАФы "Спортлото" на улице Маяковского.

Кроме того, в киевской подземке загорелась торговая точка, вызвав масштабный пожар