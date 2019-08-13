Сотрудники Европарламента жалуются на рост цен в столовой

Сотрудники Европарламента возмущены резким повышением цен в столовой, которое, по их словам, сделало меню демократического учреждения ЕС наименее демократичным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Повышение цен, сделанное в последние дни, когда большинство депутатов и сотрудников Европарламента находятся в отпуске или работают за пределами Брюсселя, на отдельные блюда составило 25% и более , что привело к официальной жалобе профсоюзов.

По словам сотрудников, порция картофеля фри, которая ранее стоила 2 евро, теперь стоит 2,5 евро, а порция супа из лука и чеддер теперь обходится в 1 евро вместо 80 центов раньше.

Увеличение цен включает в себя добавление бельгийского НДС, который ранее не взимался, а также подорожание услуг частных поставщиков.



"Суп - это одно дело, но салатный бар и даже кофе стали намного дороже", - сетует сотрудница ЕП из Польши.

Представительница Европарламента сказала, что парламентариям и чиновникам ЕП о повышении цен сообщили в декабре прошлого года. По мнению профсоюза, информацию сообщили выборочно, из-за чего новые цены стали известны многим только в столовой.



В профсоюзе считают, что их беспокойство обосновано, поскольку не все посетители столовой высокооплачиваемые политики или советники высшего ранга, также в ЕП работают рядовые чиновники, секретари, уборщики и охранники.

Особенно обидно для сотрудников выглядит то, что цены в столовых Еврокомиссии и Совета ЕС существенно ниже.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента и ему пришлось сесть на галерке.



Тем временем Европарламент проголосовал за запрет на одноразовый пластик.