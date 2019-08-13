подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
13 августа 2019, вторник, 14:39 303
Европа 2019-08-13T16:15:02+03:00
Українські Новини
Сотрудники Европарламента жалуются на рост цен в столовой

Сотрудники Европарламента жалуются на рост цен в столовой

Европарламент
Европарламент

Сотрудники Европарламента возмущены резким повышением цен в столовой, которое, по их словам, сделало меню демократического учреждения ЕС наименее демократичным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Повышение цен, сделанное в последние дни, когда большинство депутатов и сотрудников Европарламента находятся в отпуске или работают за пределами Брюсселя, на отдельные блюда составило 25% и более , что привело к официальной жалобе профсоюзов.

По словам сотрудников, порция картофеля фри, которая ранее стоила 2 евро, теперь стоит 2,5 евро, а порция супа из лука и чеддер теперь обходится в 1 евро вместо 80 центов раньше.

Увеличение цен включает в себя добавление бельгийского НДС, который ранее не взимался, а также подорожание услуг частных поставщиков.

"Суп - это одно дело, но салатный бар и даже кофе стали намного дороже", - сетует сотрудница ЕП из Польши.

Представительница Европарламента сказала, что парламентариям и чиновникам ЕП о повышении цен сообщили в декабре прошлого года. По мнению профсоюза, информацию сообщили выборочно, из-за чего новые цены стали известны многим только в столовой.

В профсоюзе считают, что их беспокойство обосновано, поскольку не все посетители столовой высокооплачиваемые политики или советники высшего ранга, также в ЕП работают рядовые чиновники, секретари, уборщики и охранники.

Особенно обидно для сотрудников выглядит то, что цены в столовых Еврокомиссии и Совета ЕС существенно ниже.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента и ему пришлось сесть на галерке.

Тем временем Европарламент проголосовал за запрет на одноразовый пластик.

Больше новостей о: Европарламент Столовая Европарламента Рост цен в столовой

Архив
Новости
Несколько сотен человек под Офисом президента требуют отставки Супрун, - СМИ 16:38
Отключение электроэнергии в шахте на Донбассе может привести к экологической катастрофе, но руководство ничего не предпринимает, - Корольчук 16:22
Уровень радиации после взрыва под Архангельском превышен в 4-16 раз 16:21
Экономический советник Зеленского заявил, что в торговле с РФ нужно учитывать политические ограничители 16:15
Выпуск соли в Украине сократился почти в полтора раза 16:15
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Трохимец опровергает убытки от "Роттердам+" 15:42
Ты будешь сидеть за преступления против Украины, - ветераны полка "Азов" обратились к Порошенко 08:39 Видео
Олеся Медведева: детей Порошенко специально одели в лохмотья на митинг в его поддержку, чтобы больше жалости вызвать 12:06
больше новостей
В Голосеевском районе почти на месяц ограничат движение на 10 улицах 18:12
Больше 25 тыс. украинцев требуют от Зеленского отмены финансирования партий из госбюджета 14:16
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok