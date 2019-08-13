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13 серпня 2019, вівторок, 14:46 39
Європа 2019-08-13T16:45:02+03:00
Українські Новини
Співробітники Європарламенту скаржаться на зростання цін в їдальні

Співробітники Європарламенту скаржаться на зростання цін в їдальні

Європарламент
Європарламент

Співробітники Європарламенту обурені різким підвищенням цін в їдальні, яке, за їх словами, зробило меню демократичної установи ЄС найменш демократичним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Підвищення цін, зроблене в останні дні, коли більшість депутатів і співробітників Європарламенту перебувають у відпустці або працюють за межами Брюсселя, на окремі страви склало 25% і більше , що призвело до офіційної скарги профспілок.

За словами співробітників, порція картоплі фрі, яка раніше коштувала 2 євро, тепер коштує 2,5 євро, а порція супу з лука і чеддер тепер коштує 1 євро замість 80 центів.

Збільшення цін включає в себе додавання бельгійського ПДВ, який раніше не стягувався, а також подорожчання послуг приватних постачальників.

"Суп - це одна справа, але салатний бар і навіть кава стали набагато дорожче", - нарікає співробітниця ЄП з Польщі.

Представниця Європарламенту сказала, що парламентаріям і чиновникам ЄП про підвищення цін повідомили в грудні минулого року. На думку профспілки, інформацію повідомили вибірково, через що нові ціни стали відомі багатьом тільки в їдальні.

У профспілці вважають, що їх занепокоєння обґрунтовано, оскільки не всі відвідувачі їдальні високооплачувані політики або радники вищого рангу, також в ЄП працюють рядові чиновники, секретарі, прибиральники та охоронці.

Особливо прикро для співробітників те, що ціни в їдальнях Єврокомісії та Ради ЄС істотно нижчі.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту і йому довелося сісти на гальорці.

Тим часом Європарламент проголосував за заборону на одноразовий пластик.

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