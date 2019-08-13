Співробітники Європарламенту скаржаться на зростання цін в їдальні

Співробітники Європарламенту обурені різким підвищенням цін в їдальні, яке, за їх словами, зробило меню демократичної установи ЄС найменш демократичним.\r\nПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico. Підвищення цін, зроблене в останні дні, коли більшість депутатів і співробітників Європарламенту перебувають у відпустці або працюють за межами Брюсселя, на окремі страви склало 25% і більше , що призвело до офіційної скарги профспілок.\r\nЗа словами співробітників, порція картоплі фрі, яка раніше коштувала 2 євро, тепер коштує 2,5 євро, а порція супу з лука і чеддер тепер коштує 1 євро замість 80 центів.\r\nЗбільшення цін включає в себе додавання бельгійського ПДВ, який раніше не стягувався, а також подорожчання послуг приватних постачальників."Суп - це одна справа, але салатний бар і навіть кава стали набагато дорожче", - нарікає співробітниця ЄП з Польщі.\r\nПредставниця Європарламенту сказала, що парламентаріям і чиновникам ЄП про підвищення цін повідомили в грудні минулого року. На думку профспілки, інформацію повідомили вибірково, через що нові ціни стали відомі багатьом тільки в їдальні. У профспілці вважають, що їх занепокоєння обґрунтовано, оскільки не всі відвідувачі їдальні високооплачувані політики або радники вищого рангу, також в ЄП працюють рядові чиновники, секретарі, прибиральники та охоронці.\r\nОсобливо прикро для співробітників те, що ціни в їдальнях Єврокомісії та Ради ЄС істотно нижчі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту і йому довелося сісти на гальорці. Тим часом Європарламент проголосував за заборону на одноразовий пластик.