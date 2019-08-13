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  • Рівень радіації після вибуху під Архангельськом був підвищений у 4-16 разів
13 серпня 2019, вівторок, 14:09 11
Світ 2019-08-13T17:00:03+03:00
Українські Новини
Рівень радіації після вибуху під Архангельськом був підвищений у 4-16 разів

Рівень радіації після вибуху під Архангельськом був підвищений у 4-16 разів

Вибух при запуску рідинної ракети на морському випробувальному полігоні в Архангельску. Скріншот:youtube/Тораrmу
Вибух при запуску рідинної ракети на морському випробувальному полігоні в Архангельску. Скріншот:youtube/Тораrmу

Після вибуху на військовому полігоні в Северодвинську Архангельської області рівень радіації був перевищений в 4-16 разів.

Про це передає ТАСС з посиланням на Гідрометцентр Росії.

Згідно з даними відомства, 8 серпня на 12:00 за московським часом в 6 з 8 пунктів у Северодвинську зафіксовані перевищення потужності дози гамма-випромінювання у 4-16 разів порівняно з фоновими значеннями потужності абієнтного еквівалента дози гамма випромінювання для даної території.

Раніше голова відділу цивільного захисту адміністрації Северодвинська Валентин Магомедов сказав, що рівень радіаційного фону в Северодвинську протягом півгодини приблизно в три рази перевищував допустиму норму і становив 2 мікрозіверта на годину. Максимально допустимим вважається рівень 0,6 мікрозіверта на годину.

Як повідомляли "Українські Новини", у Росії на військовому полігоні в Архангельській області стався вибух при випробуванні рідинної реактивної рухової установки, виріб загорівся. В результаті події загинуло два фахівця, ще шість осіб — співробітники Міноборони і підприємства-розробника— отримали травми. У міністерстві заявили, що викидів шкідливих речовин в атмосферу після пригоди не було, радіаційний фон був у нормі.

 

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