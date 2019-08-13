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13 серпня 2019, вівторок, 12:51 11
Зовнішня політика 2019-08-13T13:45:02+03:00
Українські Новини
Через пожежі і аномальну спеку українцям рекомендують обмежити пересування в деяких районах Греції

Через пожежі і аномальну спеку українцям рекомендують обмежити пересування в деяких районах Греції

Греція. Фото: visaget.ru
Греція. Фото: visaget.ru

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України обмежити пересування в деяких районах Греції через спеку і високі режими (4-ий і 5-ий) пожежної небезпеки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.

"У зв'язку з підвищенням температури до +40 градусів, сильними вітрами і оголошенням 10 серпня 2019 року в більшості регіонів Греції високих - четвертого і п'ятого режимів пожежної небезпеки Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України обмежити пересування зазначеними районами, перебувати в безпечних місцях з точки зору пожежної безпеки, у можливій близькості до води, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, дотримуватись інструкцій рятувальних служб, а також брати до уваги можливі зміни в розкладі руху транспорту", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, найвищий режим пожежної небезпеки "тривога" (5-й) введено в регіонах Аттика, Центральна Греція, окремих районах півострова Пелопоннес (Корінфія, Арголіда, Аркадія, Східна Лаконія).

При цьому стан протипожежної готовності, що відповідає четвертій категорії небезпеки, оголошено в інших районах півострова Пелопоннес, островах Егейського моря, Західної Греції, Іонічних островах.

Інтерактивна карта пожежної небезпеки, а також актуальна інформація з розвитку ситуації розміщена на сайті Генерального секретаріату цивільного захисту Греції.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС рекомендує українцям обмежити пересування і уникати місць масового скупчення у Гонконгу через загострення ситуації з безпекою.

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