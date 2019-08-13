Защита вкладов: ФГВФЛ инициирует повышение гарантированной суммы возмещения в более чем 10 раз

Фонд гарантирования вкладов физических лиц инициирует поэтапное повышение гарантированной суммы возмещения вкладов с 200 тыс. гривен до 100 тыс. евро в эквиваленте до 2027 года.

Об этом сообщила директор-распорядитель фонда Светлана Рекрут в радиоэфире "Голоса Столицы", передают Українські Новини.

"ФГВФЛ работает над тем, чтобы уже до конца этого года размер гарантированной суммы возмещения был увеличен. Сейчас готовится законопроект с соответствующими изменениями в Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", - сказала она.

При этом Рекрут добавила, что в целом же документом предусматривается до 2027 года поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения в 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2018 Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил, что допускает повышение гарантированной суммы возмещения вкладов с 200 до 600-800 тыс. гривен в 2019 году.

Также ФГВФЛ выступает за ускорение продажи активов обанкротившихся банков.