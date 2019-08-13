Лондонский университет прекратит продажу бургеров для борьбы с глобальным потеплением

Лондонский университет присоединяется к борьбе с глобальным потеплением и больше не будет продавать бургеры. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Голдсмитс, университет Лондона, снимает с продажи все продукты из говядины и будет взимать сбор в размере 10 пенсов из воды в бутылках и одноразовых пластиковых стаканчиков.

Также университет планирует установить больше солнечных панелей в своем кампусе в районе Нью-Кросс на юго-востоке Лондона и как можно быстрее перейти на 100-процентные поставки экологически чистой энергии.



К тому же, университет попытается увеличить количество студентов, изучающих изменение климата.

Ученые говорят, что говядина наносит больше вреда окружающей среде, поскольку коровы производят больше метана и требуют больше земли и воды, чем другой домашний скот.

Как сообщали Українські Новини, недавно ООН предоставила отчет, в котором сказано, чтобы остановить глобальное потепление на планете, человечество должно потреблять меньше красного мяса.



Ранее стало известно, что из-за глобального потепления ледники в Гренландии тают в четыре раза быстрее.