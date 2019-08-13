Лондонський університет припинить продаж бургерів для боротьби з глобальним потеплінням

Лондонський університет приєднується до боротьби з глобальним потеплінням і більше не буде продавати гамбургери. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на BBC.

Голдсмитс, університет Лондона, знімає з продажу всі продукти з яловичини і буде стягувати збір у розмірі 10 пенсів з води в пляшках і одноразових пластикових стаканчиків.

Також університет планує встановити більше сонячних панелей в своєму містечку в районі Нью-Крос на південному сході Лондона і як можна швидше перейти на 100-відсоткові постачання екологічно чистої енергії.



До того ж, університет спробує збільшити кількість студентів, що вивчають зміни клімату.

Вчені кажуть, що яловичина завдає більше шкоди навколишньому середовищу, оскільки корови виробляють більше метану і вимагають більше землі і води, ніж інша домашня худобу.

Як повідомляли Українські Новини, нещодавно ООН надала звіт, в якому сказано, щоб зупинити глобальне потепління на планеті, людство повинно споживати менше червоного м'яса.



Раніше стало відомо, що через глобальне потепління льодовики в Гренландії тануть в чотири рази швидше.