Лондонський університет припинить продаж бургерів для боротьби з глобальним потеплінням

Лондонський університет приєднується до боротьби з глобальним потеплінням і більше не буде продавати гамбургери. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на BBC.Голдсмитс, університет Лондона, знімає з продажу всі продукти з яловичини і буде стягувати збір у розмірі 10 пенсів з води в пляшках і одноразових пластикових стаканчиків.\r\nТакож університет планує встановити більше сонячних панелей в своєму містечку в районі Нью-Крос на південному сході Лондона і як можна швидше перейти на 100-відсоткові постачання екологічно чистої енергії. До того ж, університет спробує збільшити кількість студентів, що вивчають зміни клімату.\r\nВчені кажуть, що яловичина завдає більше шкоди навколишньому середовищу, оскільки корови виробляють більше метану і вимагають більше землі і води, ніж інша домашня худобу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, нещодавно ООН надала звіт, в якому сказано, щоб зупинити глобальне потепління на планеті, людство повинно споживати менше червоного м'яса.Раніше стало відомо, що через глобальне потепління льодовики в Гренландії тануть в чотири рази швидше.