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13 серпня 2019, вівторок, 08:31 32
Економіка 2019-08-13T08:40:06+03:00
Українські Новини
Експерт назвала 4 затребувані професії, для яких потрібна вища освіта

Експерт назвала 4 затребувані професії, для яких потрібна вища освіта

Калькулятор і ручка. Фото: pixabay
Калькулятор і ручка. Фото: pixabay

Найбільш затребувані професії в Україні не вимагають вищої освіти і відносяться до робочих спеціальностей, проте є і винятки.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила HR-експерт Тетяна Пашкіна.

"Якщо ми говоримо про кількість вакансій, про першу десятку, то це, як правило, універсальні професії, що не потребують, в більшості своїй, вищої освіти. Це продавці-консультанти, виробництво, робочі спеціальності, охоронці, офіціанти, кухарі, шеф-кухарі, торгові представники, бухгалтера, веб-розробка, по Києву - це інтернет-маркетинг, іноді трапляються складські професії і будівництво, влітку в сезон", - повідомила Пашкіна.

За її словами, з цього переліку лише чотири вимагають вищої освіти і зустрічаються в основному по Києву. Мова про бухгалтерів, веб-розробників, інтернет-маркетологів і торгових представників.

"Людина може дуже швидко увійти в професію і поміняти її. Сьогодні був продавець-консультант, занудьгував, - вирішив піти в офіціанти, вивчив меню, - ось вже і офіціант. Навіть на поварів, шеф-поварів беруть початківців фахівців - якийсь час ви чистите картоплю, заготовлює салати, але протягом певного періоду, ви можете, що називається "на робочому місці" - отримати професію і вирости в ній", - пояснила експерт.

Як повідомляли Українські Новини, 6 з 10 найпопулярніших спеціальностей не затребувані.

Тим часом названі топ-10 найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів.

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