В Харькове врач-нарколог продавал "пациентам" рецепты на психотропы и наркотики

Врач продавал рецепты на психотропы и наркотики в Харькове. Фото: прокуратура Харькова

Врач продавал рецепты на психотропы и наркотики в Харькове. Фото: прокуратура Харькова

В Харькове врача-нарколога разоблачили в торговле рецептами на наркотики и психотропы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении заведующего структурного подразделения одного из частных медицинских центров", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что в течение февраля-марта этого года 34-летний медработник незаконно выдавал рецептурные бланки лицам, которые не имели оснований на получение наркотических лекарств. При этом врач таких "пациентов" не осматривал и даже не убедился в том, что им можно употреблять такие препараты.

Отмечается, что за один незаконный рецепт человек получал в среднем 400-500 грн. Всего задокументирован 101 такой случай.

Открыто уголовное дело по статье "Незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ" (ч. 1, 2 ст. 319 УК Украины).

Во время обысков на рабочем месте врача обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки и копии уже выданных рецептов.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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