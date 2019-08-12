У Харкові лікар-нарколог продавав "пацієнтам" рецепти на наркотики і психотропи

Лікар продавав рецепти на наркотики і психотропи у Харкові. Фото: прокуратура Харкова

Лікар продавав рецепти на наркотики і психотропи у Харкові. Фото: прокуратура Харкова

У Харкові лікаря-нарколога викрили в торгівлі рецептами на наркотики і психотропи. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

"Харківська місцева прокуратура № 4 направила в Московський районний суд Харкова обвинувальний акт стосовно завідувача структурного підрозділу одного з приватних медичних центрів", - йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється, що протягом лютого-березня цього року 34-річний медпрацівник незаконно видавав рецептурні бланки особам, які не мали підстав на отримання наркотичних ліків. При цьому лікар таких "пацієнтів" не оглядав і навіть не переконався в тому, що їм можна вживати такі препарати.

Наголошується, що за один незаконний рецепт чоловік отримував в середньому 400-500 грн. Всього задокументовано 101 такий випадок.

Відкрито кримінальну справу за статтею "Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин" (ч. 1, 2 ст. 319 КК України).

Під час обшуків на робочому місці лікаря виявили та вилучили медичну документацію, незаповнені рецептурні бланки та копії вже виданих рецептів.

Якщо провина чоловіка буде доведена в суді, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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