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12 августа 2019, понедельник, 18:01 82
Судебная власть 2019-08-12T19:30:02+03:00
Українські Новини
ГБР проводит обыски на таможнях на Волыни

ГБР проводит обыски на таможнях на Волыни

Государственное бюро расследований в эти минуты проводит 7 санкционированных обысков в помещениях таможни, на таможенных постах и отделах таможенного оформления на Волыни. Устанавливают причастность таможенников к схеме по продаже налоговых кредитов, которую крышевали сотрудники ГУ ГФС в Волынской области. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

"В ходе расследования установили причастность к противоправной схеме сотрудников таможень, - пишет она. – Роль таможенников сводилась к тому, что они умышленно занижали таможенную стоимость транспортных средств, импортируемых по поддельным документам. В документах указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости".

Напомним, в начале июля 2019 года сообщалось, что следователи Центрального аппарата ГБР вскрыли противоправную схему, в которой непосредственно участвовали сотрудники ГФС. Собственно, они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент. Впоследствии, деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынский налоговиков нанесли ущерб государству на 190 миллионов гривен.

Варченко также рассказала о том, какое наказание ожидает участников коррупционной схемы.

По ее словам, уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных: ч. 3 ст. 212 УКУ (уклонение от оплаты налогов, сборов (обязательных платежей); ч. 1 ст. 358 УКУ (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов); ч. 4 ст. 358 УКУ (использование заведомо поддельного документа); ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением, что привело к тяжким последствиям); ч. 2 ст. 366 УКУ (служебный подлог, который привел к тяжким последствиям).

Как сообщали Українські Новини, замначальника отдела Волынской таможни подозревают в нанесении телесных повреждений журналистке.

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