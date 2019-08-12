В аэропорту Гонконга отменили более 100 рейсов из-за продолжающихся митингов

Международный аэропорт Гонконга отменил более 100 рейсов из-за митингов, которые длятся уже четвертый день.

Об этом сообщает BBC News.

Массовые акции протеста в Гонконге не показывают никаких признаков ослабления, спустя более двух месяцев после того, как они были спровоцированы противоречивым законопроектом об экстрадиции.

Активисты планировали оставаться в аэропорту до конца выходных, однако в понедельник администрация аэропорта Гонконга заявила, что отменяет все рейсы, которые еще не были зарегистрированы. Более 100 рейсов, выполняемых после 18:00 по местному времени (10:00 по Гринвичу), теперь не вылетают. Данные действия спровоцированы тем, что в здании пассажирского терминала аэропорта собралось более 5000 протестующих.

В заявлении чиновники сообщили, что публичные митинги "серьезно нарушили" их работу. Должностные лица посоветовали представителям общественности не ехать в аэропорт, но заявили, что прибывшим, уже направляющимся в Гонконг, будет разрешено приземлиться.

По данным BBC, во второй половине дня в воскресенье в городском парке Виктория был организован мирный митинг, который привел к столкновениям полиции и активистов, когда протестующие покинули этот район и шли вдоль главной дороги, несмотря на запрет полиции. В шумном центральном районе Ваньчай в полицию были брошены зажигательные бомбы и кирпичи.

В ходе столкновений, несколько человек, включая сотрудника полиции, получили ранения.

Местные СМИ сообщали, что подозреваемые сотрудники полиции под прикрытием одевались как протестующие, чтобы произвести внезапные аресты.

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Протесты в городе приобретают все более насильственный характер, однако сообщений об арестах в течение трех предыдущих дней сидячей забастовки в аэропорту не поступало.

Многие из протестующих критически относятся к действиям полиции, которая в воскресенье была заснята на пленку со слезоточивым газом и несмертоносными боеприпасами с близкого расстояния.

Согласно данным очевидцев, в воскресеннье полицейскими была застрелена женщина, в ходе чего, некоторые протестующие надевают повязки на глаза в ответ на изображения сильно истекающей кровью женщины.

Пекинские должностные лица решительно осудили насилие в воскресенье и связали насильственные акции протеста с "терроризмом".

В понедельник китайские власти, которые еще не вмешались физически, чтобы подавить беспорядки, использовали самые решительные выражения, чтобы осудить участников насильственных протестов.

"Гонконгские радикальные демонстранты неоднократно использовали крайне опасные инструменты для нападения на сотрудников полиции, что уже является серьезным насильственным преступлением, а также демонстрирует первые признаки появления терроризма", - заявил пресс-секретарь Управления по делам Гонконга и Макао Ян Гуан, выступая на брифинге для прессы.

Авиакомпания Гонконга Cathay Pacific предупредила свих сотрудников, что их могут уволить, если те "поддержат незаконные протесты" в Гонконге или примут в них участие. Это произошло через несколько дней после того, как Пекин усилил давление на авиакомпанию и кампания #BoycottCathayPacific начала распространяться.

Полиция Гонконга также представила водометную пушку в качестве нового инструмента для борьбы с протестами. Международная амнистия ранее предупреждала, что этот инструмент может привести к серьезным травмам и обострению напряженности.

Как сообщали Українські Новини, ранее миллионный протест в Гонконге закончился разгоном активистов полицией с помощью слезоточивого газа, которые ранее штурмовали и захватили парламент Гонконга.

Накануне, забастовщики устроили массовый митинг в аэропорту Гонконга с требованием отменить закон об экстрадиции и забрать права у главы администрации региона Керри Лэм.