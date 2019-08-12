Показательно задержанный прокуратурой АР Крым танкер заблокировал работу украинского нефтеперевалочного предприятия

Показательное задержание в Херсоне танкера "Мария", идентифицированного прокуратурой АР Крым как судно "Вилга", проходило с нарушениями и критически повлияло на работу украинского государственного нефтеперевалочного предприятия ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (ДП ПЗНП).

Об этом говорится в пресс-релизе украинского предприятия, которым располагают Українські Новини.

Ранее прокуратура АР Крым сообщила о задержании в Херсоне танкера, который якобы снабжал топливом подразделения Черноморского флота РФ в Севастополе.

"Сотрудники Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым (с дислокацией в г.Херсон) в сопровождении неустановленных лиц в масках около 16.30 10.08.2019 незаконно проникли на территорию предприятия… В постановлении следственного судьи, которую следователь СБ Украины предоставил для ознакомления представителям предприятия, было указано другое название судна и совсем другой судовладелец. К причалу предприятия было пришвартовано судно "Мария", судовладельцем которого было ООО "Тефин". Зато в постановлении было указано судно "Vilga" другого судовладельца… Только в процессе проведения обыска выяснилось, что судно "Vilga" - это старое название судна "Мария". Следователю было предоставлено беспрепятственный доступ во все помещения судна и предоставлена возможность найти и изъять все необходимые данные", - говорится в релизе компании.

При этом, утверждают на предприятии, вместе с судовыми документами сотрудники СБУ изъяли часть топлива, перевозимого судном, которое зашло в терминал под разгрузку. Хотя ни каких разрешений на изъятие топлива в судебном предписании не было. "Топливо, которое перевозилось судном, не может иметь никакого отношения к фактам, которые расследуют следователи - незаконное пересечение границы АР Крым в 2015 году. Пробы были отобраны с грубыми нарушениями технологических требований. В ГП "ПЗНП" есть основания считать, что такие действия совершены с целью возможной фальсификации результатов проб и продолжения дальнейшего незаконного давления на предприятие", - уверены в компании. Кроме того, в релизе говорится о блокировке работы предприятия.

В телефонном разговоре с корреспондентом Українських Новин и.о.директора ГП Ярослав Ковалевский пояснил, что судно "Мария" осуществляло регулярные перевозки под украинским флагом и никогда к нему не возникало претензий, а сейчас из-за его задержания работа перевалочного комплекса полностью заблокирована. "У нас два причала. У одного из причалов с прошлого года стоит заблокированный танкер "Механик Погодин". Он заблокирован, так как попал под санкции СНБОУ. И вот второй причал…", - заявил он.

По словам Ковалевского, из-за блокировки срываются контракты, а предприятие несет убытки. В частности, не может выйти из комплекса находящееся тут под загрузкой турецкое судно.

"Мы не отказываемся сотрудничать с правоохранительными органами и оказываем им посильную поддержку. Но когда происходят такие вещи… Мы стоим и несем убытки, при том, что через нашу перевалку идет снабжение крупных украинских розничных сетей нефтепродуктов. О какой диверсификации поставок топлива в Украину вообще может идти речь?!", - заявил он.

Как сообщали Українські Новини, в июле 2019 года Служба безопасности Украины и прокуратура задержали в Одесской области российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе.

О задержании танкера "Мария" 10 августа 2019 года в Херсоне пресс-служба СБУ пока не сообщала.