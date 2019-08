Що читають Цукерберг і Кук: топ-менеджери розповіли, які книги їх вразили цього літа

Репортер NBC Ділан Байєрс в рамках своєї розсилки опитав керівників великих компаній Кремнієвої долини про книги, які вони читають влітку, і склав відповідний список, пише AIN.UA.

Тім Кук, гендиректор Apple

"Продавець взуття", Філ Найт. Мемуари засновника Nike про компанію та її шляхи до успіху. За словами Кука, це "найкраща бізнес-книга століття".

"Коли дихання розчиняється в повітрі", Пол Каланта. Книга про людину з раком легенів, яка шукає сенс життя. Кук каже, що це "найкраща книга про переосмислення життя і цінностей".

Марк Цукерберг, гендиректор Facebook

The Last Days of Night, Грем Мур. Роман від сценариста фільму "Імітація" про те, хто насправді винайшов лампу. У книзі розповідаються історії Ніколи Тесли, Томаса Едісона і Джорджа Вестінгауз.

Примітно, що Марка Цукерберга розкритикували за рекомендацію цієї книги. Низка журналістів помітили, що засновник Facebook, якого останнім часом все частіше звинувачують у монополізації ринку, радить книгу про винахідника, який витісняє своїх конкурентів з бізнесу, щоб захистити свою монополію.

Шеріл Сендберг, операційний директор Facebook

"Момент підйому", Мелінда Гейтс. У книзі Гейтс пояснює на прикладі досліджень і свого досвіду, як розширення прав і можливостей для жінок може змінити світ.

Роберт Айгер, гендиректор Disney

The Second Mountain, Девід Брукс. Колумніст New York Times розмірковує про те, як вести осмислене життя в егоцентричний світі.

Плюс: серія книг про Гораціо Хорнблоуера від С. С. Форестера і "Hot, Flat, and Crowded" авторства Томаса Фрідмана

Стів Берк, гендиректор NBCUniversal

Thomas Jefferson: The Art of Power, Джон Мічем. Робота, в якій лауреат Пулітцерівської премії досліджує життя політика Томаса Джефферсона, його розуміння влади і пристрасть до народного уряду.

Дон Острофф, операційний директор Spotify

Educated: A Memoir, Тара Уестовер. Книга про молоду дівчину, яка не ходила в школу, але не здалася і одержала докторський ступінь в Кембриджському університеті. Острофф називає це "прекрасною книгою про сім'ю, трагедії і надії".

Плюс: Острофф також рекомендує новий підкаст The Clearing, який вона описує як "приголомшливу історію про жінку, яка розуміє, що її батько був серійним вбивцею".

Еван Шпігель, гендиректор Snap

Mortal Republic, Едварт Воттс. Нова історія падіння Римської республіки, яка пояснює, чому Рим обміняв свободу на самодержавство, і дає попереджуючі знаки для США в XXI столітті.

Річард Преплер, колишній гендиректор HBO

Our Man, Джордж Пакер. Портрет екстраординарного і глибоко зіпсованого дипломата Річарда Холбрука, його кар'єри в іноземних справах і елітних сферах суспільства, в яких він жив.

Джиммі Питар, президент ESPN

The Sixth Man, Андре Ігуодала. У своїх мемуарах колишніх нападник баскетбольної команди Golden State Warriors розповідає про своє життя на майданчику і поза нею межах, інвестиціях і боротьбою з расизмом.

Руперт Мердок, голова ради в Fox і NewsCorp

When Pride Still Mattered, Девід Маранісса. Книга, видана майже два десятиліття тому, досліджує людину і міф, які перетворили футбол в метафору американського досвіду.

Плюс: "Альфред Хічкок", Пітер Акройд; "Picasso: Creator And Destroyer", Аріанна Хаффінгтон; "Born Standing Up: A Comic's Life", Стів Мартін.

