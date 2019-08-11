Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся

Американская певица и акриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт разводятся менее чем через год после брака. Об этом сообщает People.

По словам представителя Сайрус, пара решила сосредоточиться "на себе и карьере". Сама Сайрус опубликовала фото без обручального кольца в своем Instagram-аккаунте.



"Поставь меня на беззвучный режим, если не хочешь, чтобы я тебя заспамила", — подписала она снимок.





Майли Сайрус без обручального кольца. Скриншот: Instagram/mileycyrus

Пара поженилась в декабре 2018 года. У них есть несколько домашних животных с которыми они по очереди будут проводить время.

Ранее Сайрус заявляла, что не вписывается в роль жены и что ей не нравится даже слово "жена".



Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Майли Сайрус презентовала клип, на композицию Nothing Breaks Like a Heart. Ролик был снят на Дарницком мосту в Киеве.



Ранее певица опубликовала фото с тайной свадьбы с Лиамом Хемсвортом. На фото Лиам и Майли резали свадебный торт в нарядах жениха и невесты: Хемсворт — в черном костюме с бутоньеркой, а Сайрус — в белом платье.



Также стало известно, что Майли Сайрус снялась в новом сезоне сериала "Черное зеркало".





