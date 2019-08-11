Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт розлучаються

Американська співачка і акриса Майлі Сайрус і австралійський актор Ліам Хемсворт розлучаються менш ніж через рік після шлюбу. Про це повідомляє People.

За словами представника Сайрус, пара вирішила зосередитися "на собі і кар'єрі". Сама Сайрус опублікувала фото без обручки в своєму Instagram-акаунті. "Постав мене на беззвучний режим, якщо не хочеш, щоб я тебе заспамила", — підписала вона знімок.

Майлі Сайрус без обручки. Скріншот: Instagram/mileycyrus

Пара одружилася в грудні 2018 року. У них є кілька домашніх тварин з якими вони по черзі будуть проводити час.

Раніше Сайрус заявляла, що не вписується в роль дружини і що їй не подобається навіть слово "дружина".



Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Майлі Сайрус презентувала кліп на композицію Nothing Breaks Like a Heart. Ролик був знятий на Дарницькому мосту в Києві.



Раніше співачка опублікувала фото з таємного весілля з Ліамом Хемсвортом. На фото Ліам і Майлі різали весільний торт у вбранні нареченого і нареченої: Хемсворт — у чорному костюмі з бутоньєркою, а Сайрус — в білому платті.



Також стало відомо, що Майлі Сайрус знялася в новому сезоні серіалу "Чорне дзеркало".