Помощник кандидата в депутаты от "Сила и честь" угрожал детям расстрелом

Алексей Школьный, помощник и доверенное лицо кандидата в депутаты Александра Гончаренка от партии "Сила и честь" угрожал детям расстрелом из-за того, что они проехали на скейте мимо его машины. Об этом сообщает журналист "1+1" Игорь Колтунов на своей странице в Facebook.

Алексей Школьный поставил свою машину на пешеходном тротуаре, после чего возле нее проехали дети и подростки на скейтах. По словам журналиста, помощник кандидата в депутаты "угрожал детям стрелять в них из окна, если они еще хоть раз воспользуются пешеходным тротуаром рядом с его машиной".

После того, как Колтунов подошел к Школьному с включенной камерой тот, в ответ, достал телескопическую дубинку и пробовал забрать телефон, угрожая убийством.

"После этого, желая продемонстрировать свою значимость окружающим, подогнал вторую тачку. В этот раз Mersedes S500, госномер АА 7770 ОЕ. Ну, спасибо что не выволок все свое имущество из дому. Непробиваемый блатной номер "три семерочки" на Мерседесе встречается тогда, когда автомобиль - ментовский, а по факту - помогает неадекватам из структур уходить от ответственности", - написал Игорь.

По приезду полиции журналист Игорь Колтунов подал на помощника кандидата в депутаты заявление.



Как сообщали Українські Новини, партия "Сила и честь" не прошла в Верховную Раду. По итогам выборов Верховной Рады, 43,16% (6,3 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 13,05% (1,9 млн) - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,18% (1,19 млн) - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 8,10% (1,18 млн) - за "Европейскую солидарность" и 5,82% (852 тыс.) - за "Голос" согласно переданным Центральной избирательной комиссии предварительным данным о содержании 100% протоколов (14 млн голосов) со всех участков.