подписаться на рассылку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
11 августа 2019, воскресенье, 08:01 78
Политика 2019-08-11T10:45:31+03:00
Українські Новини
Помощник кандидата в депутаты от "Сила и честь" угрожал детям расстрелом

Помощник кандидата в депутаты от "Сила и честь" угрожал детям расстрелом

Алексей Школьный, помощник и доверенное лицо кандидата в депутаты Александра Гончаренка от партии "Сила и честь" угрожал детям расстрелом из-за того, что они проехали на скейте мимо его машины. Об этом сообщает журналист "1+1" Игорь Колтунов на своей странице в Facebook.

Алексей Школьный поставил свою машину на пешеходном тротуаре, после чего возле нее проехали дети и подростки на скейтах. По словам журналиста, помощник кандидата в депутаты "угрожал детям стрелять в них из окна, если они еще хоть раз воспользуются пешеходным тротуаром рядом с его машиной".

После того, как Колтунов подошел к Школьному с включенной камерой тот, в ответ, достал телескопическую дубинку и пробовал забрать телефон, угрожая убийством.

"После этого, желая продемонстрировать свою значимость окружающим, подогнал вторую тачку. В этот раз Mersedes S500, госномер АА 7770 ОЕ. Ну, спасибо что не выволок все свое имущество из дому. Непробиваемый блатной номер "три семерочки" на Мерседесе встречается тогда, когда автомобиль - ментовский, а по факту - помогает неадекватам из структур уходить от ответственности", - написал Игорь.

По приезду полиции журналист Игорь Колтунов подал на помощника кандидата в депутаты заявление.


Как сообщали Українські Новини, партия "Сила и честь" не прошла в Верховную Раду. По итогам выборов Верховной Рады, 43,16% (6,3 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 13,05% (1,9 млн) - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,18% (1,19 млн) - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 8,10% (1,18 млн) - за "Европейскую солидарность" и 5,82% (852 тыс.) - за "Голос" согласно переданным Центральной избирательной комиссии предварительным данным о содержании 100% протоколов (14 млн голосов) со всех участков.

Больше новостей о: Сила и честь Партия "Сила и честь" Алексей Школьный Александр Гончаренко

Архив
Новости
В Румынии тысячи людей пришли на митинг требовать отставки правительства 10:40
В Праге при поддержке мэрии прошел масштабный гей-парад 09:45
Цены на огурцы продолжают расти 08:53
Водитель пытался скрыться с места ДТП. Фото:
В Киеве на Позняках водитель Audi влетел в Seat и устроил гонки с полицией 08:32
Помощник кандидата в депутаты от "Сила и честь" угрожал детям расстрелом 08:01
больше новостей
В Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю 12:48 Карта
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
Парфенов. Фото: ТАСС
Видео дня: Парфенов прочитал реп на 50-тысячном митинге протеста в Москве 21:15
Я же вам сказала уйти еще 20 минут назад, почему вы еще тут, - пресс-служба Зеленского журналистке в Стамбуле 13:16
больше новостей
Суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Грицака и экс-замглавы СБУ Демчины 11:23
Коровченко проиграл очередной суд, - адвокат 21:55
В Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю 12:48 Карта
Максим Нефедов и Яна Калмыкова. Фото: Facebook/Max Nefyodov
Нефедов женился на менеджере Ахметова 22:25
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву 23:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok