В Польше на стройке газопровода на украинца рухнула труба весом 10 тонн

В Польше в пятницу, 9 августа, на строительстве нового газопровода погиб гражданин Украины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Super Express.\r\nТрагический инцидент произошел в городе Погурськая Воля недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве.\r\nПри строительстве нового газопровода огромная труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где был мужчина.\r\nКоллеги-строители бросились ему на помощь. Им удалось его вытащить, однако внутренние травмы оказались смертельными.\r\nПогибший оказался 37-летним гражданином Украины. Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда работали на месте.\r\nСтроительство газопровода "Погурськая Воля - Твожень" предусматривает прокладку примерно 168 километров нового газопровода высокого давления, который будет проходить через окраины Тарнув, Казимеж-Вельку, Скалбмиеж, Волбром, Олкуш и до городка Твожень в Силезии.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Польше из-за оползня под завалами погиб украинец. Также в Польше арестовали таксиста, намеренно переехавшего украинца.\r\nКроме того, в Польше столкнулись цементовоз и Mazda, погиб украинец.