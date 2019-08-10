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10 августа 2019, суббота, 14:12 251
Общество 2019-08-10T14:16:20+03:00
Українські Новини
Били током и душили: освобожденный Россией Стешенко рассказал о пытках ФСБ

Били током и душили: освобожденный Россией Стешенко рассказал о пытках ФСБ

Александр Стешенко. Фото:
Александр Стешенко. Фото: "Крым. Реалии"

Украинец Александр Стешенко, которого власти России освободили из тюрьмы в аннексированном РФ Крыму, заявляет, то дал признательные показания под пытками.

Об этом он сказал в интервью "Крым. Реалии", передают Українськi Новини.

"То, что я говорил там - это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эррола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили шариками, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели", - сказал он.

Стешенко отметил, что не встречался с людьми, которых оговорил, но хотел бы увидеться и объясниться.

"Думаю, они не дураки и все понимают, но я хотел бы извиниться", - добавил он.

Кроме того, по его словам, в СИЗО в Симфоополе есть специальный блок, в котором содержатся только украинцы.

В частности, там он видел Евгения Панова и Владимира Балуха.

Как сообщали Українськi Новини,  23 апреля Стешенко задержала ФСБ РФ при въезде в аннексированный Россией Крым.

Тем временем Госдеп США призвал Россию немедленно освободить Сенцова и других политзаключенных.

Больше новостей о: Пытки политзаключенный РФ украинский политзаключенный Александр Стешенко Освобождение политзаключенных

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