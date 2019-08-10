Били током и душили: освобожденный Россией Стешенко рассказал о пытках ФСБ

Украинец Александр Стешенко, которого власти России освободили из тюрьмы в аннексированном РФ Крыму, заявляет, то дал признательные показания под пытками.

Об этом он сказал в интервью "Крым. Реалии", передают Українськi Новини.

"То, что я говорил там - это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эррола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили шариками, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели", - сказал он.

Стешенко отметил, что не встречался с людьми, которых оговорил, но хотел бы увидеться и объясниться.

"Думаю, они не дураки и все понимают, но я хотел бы извиниться", - добавил он.

Кроме того, по его словам, в СИЗО в Симфоополе есть специальный блок, в котором содержатся только украинцы.

В частности, там он видел Евгения Панова и Владимира Балуха.

Как сообщали Українськi Новини, 23 апреля Стешенко задержала ФСБ РФ при въезде в аннексированный Россией Крым.

Тем временем Госдеп США призвал Россию немедленно освободить Сенцова и других политзаключенных.