Практика привлечения к ответственности за неправосудные решения чаще всего используется для влияния на судей, - Куйбида

Практика привлечения к ответственности за неправосудные решения чаще всего используется для влияния на судей,

Заместитель главы правления Центра политико-правовых реформ, член Совета добропорядочности при ВККС считает, что практика привлечения к ответственности за неправосудные решения чаще всего используется для влияния на судей. Об этом он заявил в комментарии Українським Новинам.

"На самом деле есть случаи осуждения по этой статье – "неправосудное решение". Но сейчас такие приговоры – редкость. Сегодня они, скорее, используются для того, чтобы держать судей в тонусе, чтобы они были зависимы, по крайней мере от прокуратуры." - подчеркнул эксперт. По его словам, УПК содержит три требования к "неправосудным" решениям: обоснованность, ссылка на факты и мотивированность.

"Нарушение этих требований, если оно совершено сознательно, может свидетельствовать о неправосудности решений", - сказал Куйбида.

Эксперт отмечает, что понятие "правосудность" или "неправосудность" решения зафиксировано в Конституции. То есть, статью 375 Уголовного кодекса "Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления" можно было бы применять без внесения изменений в законодательство.

Однако, по его словам, Верховный Суд должен был бы ответить на вопрос: "Что же такое неправосудное решение?". " Например так - это решение, которое не отвечает требованиям, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Украины",- предположил Куйбида

"Если судьи не будут избегать ответа на вопрос, что такое неправосудное решение, ссылаясь на то, что оно не определено на законодательном уровне, то, конечно, такие дела могут иметь юридическую перспективу. Не нужно быть юристом, чтобы понять - это произвольное решение. Норма УПК была направлена на то, чтобы бороться с произволом. Если бы эта норма нормально работала, и нескольких судей за это наказали, то другие боялись бы принимать подобные решения", - подчеркнул Роман Куйбида.

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