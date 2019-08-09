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09 серпня 2019, пʼятниця, 17:32 14
Суспільство 2019-08-09T19:30:03+03:00
Українські Новини
Практика притягнення до відповідальності за неправосудні рішення найчастіше використовується для впливу на суд

Практика притягнення до відповідальності за неправосудні рішення найчастіше використовується для впливу на суддів, - Куйбіда

Заступник голови правління Центру політико-правових реформ, член Ради доброчесності при ВККС вважає, що практика притягнення до відповідальності за неправосудні рішення найчастіше використовується для впливу на суддів. Про це він заявив у коментарі Українським Новинам.

"Насправді є випадки засудження за цією статтею – "неправосудне рішення". Але зараз такі вироки – рідкість. Сьогодні вони, скоріше, використовуються для того, щоб тримати суддів в тонусі, щоб вони були залежні, принаймні від прокуратури." - підкреслив експерт. За його словами, КПК містить три вимоги до "неправосудних" рішень: обґрунтованість, посилання на факти та вмотивованість.

"Порушення цих вимог, якщо воно вчинене свідомо, може свідчити про неправосудність рішень", - сказав Куйбіда.

Експерт зазначає, що поняття "правосудность" або "неправосудність" рішення зафіксовано в Конституції. Тобто, статтю 375 Кримінального кодексу україни "постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови" можна було б застосовувати без внесення змін в законодавство.

Однак, за його словами, Верховний Суд мав би відповісти на питання: "Що ж таке неправосудне рішення?". "Наприклад так - це рішення, яке не відповідає вимогам, встановленим Кримінально-процесуальним кодексом України",- припустив Куйбіда.

"Якщо судді не будуть уникати відповіді на питання, що таке неправосудне рішення, посилаючись на те, що воно не визначено на законодавчому рівні, то, звичайно, такі справи можуть мати юридичну перспективу. Не потрібно бути юристом, щоб зрозуміти - це довільне рішення. Норма КПК була спрямована на те, щоб боротися зі свавіллям. Якщо б ця норма нормально працювала, і кількох суддів за це покарали, то інші боялися б приймати подібні рішення", - підкреслив Роман Куйбіда.

Як повідомляли Українські Новини, Державна судова адміністрація констатує дефіцит суддів.
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