Академия украинской прессы заявляет о разглашении данных досудебного расследования и вымогательстве.

Об этом говорится в сообщении на сайте Академии, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в четверг днем представитель Академии в ответ на запрос передал старшему следователю Главного следственного управления Национальной полиции Александру Платову документы, среди которых были акты выполненных работ и отчеты.

Через несколько часов после этого сканы документов стали появляться в интернете с угрозами и шантажем.

В связи с этим Академия намерена подать заявления в Генпрокуратуру, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Госбюро расследований о совершении уголовных преступлений по ст.387 (разглашение данных предварительного расследования), и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту разглашения государственной тайны при строительстве жилого комплекса Tetris Hall около военного Научно-исследовательского института "Квант" в центре Киева.