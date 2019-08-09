Академия украинской прессы заявляет о разглашении данных досудебного расследования и вымогательстве.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте Академии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, в четверг днем представитель Академии в ответ на запрос передал старшему следователю Главного следственного управления Национальной полиции Александру Платову документы, среди которых были акты выполненных работ и отчеты.\r\nЧерез несколько часов после этого сканы документов стали появляться в интернете с угрозами и шантажем.\r\nВ связи с этим Академия намерена подать заявления в Генпрокуратуру, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Госбюро расследований о совершении уголовных преступлений по ст.387 (разглашение данных предварительного расследования), и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту разглашения государственной тайны при строительстве жилого комплекса Tetris Hall около военного Научно-исследовательского института "Квант" в центре Киева.